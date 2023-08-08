Як українська «формула миру» може допомогти світу: роз’яснення Зеленського

Єдиний дипломатичний шлях досягнення миру – це ініційована Україною «формула миру»

Президент Володимир Зеленський наголошує, що «формула миру» є важливою платформою не лише для справедливого закінчення війни, яку розв’язала РФ проти України, – вона може стати універсальною основою для припинення інших збройних конфліктів. Про це глава держави заявив в інтерв’ю представникам ЗМІ Латинської Америки.

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«Сьогодні правильний і поки що єдиний дипломатичний шлях досягнення миру – це ініційована Україною «формула миру». На жаль, ми не єдині, і це не останній військовий конфлікт у світі. І я вважаю, що після закінчення цієї війни така Формула може бути базою для подолання інших глобальних проблем», – він.

Глава держави зазначив, що «формула миру» – насамперед про Україну, але якщо ті чи інші міжнародні інституції не дають змоги справедливо закінчувати такі агресивні війни й досягати миру, про що красномовно свідчить приклад України, то «формула миру» може стати новим універсальним фундаментом для відповідних рішень.

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За словами Зеленського, окремі країни можуть мати свою думку щодо тих чи інших пунктів «формули миру», і це нормально, оскільки будь-яка платформа є дискусійною.

«З чимось погоджуватися, а з чимось не погоджуватися. Пропонувати щось своє. І саме на цьому базується наша «формула миру». Базис має бути українським, бо війна в Україні. А пропозиції можуть бути будь-якої держави, тому що для нас цінні досвід і думки кожної з країн, які справді хочуть миру, а не підіграти Росії, не підіграти на «формулі миру» заради майбутніх економічних відносин із Росією. Бо це гра з живими людьми», – наголосив він.

Президент акцентував, що необхідно готуватися до Глобального саміту миру, і він зацікавлений, щоб на заході була представлена максимальна кількість держав.

«Щоб ми політично вирішили, що це правильна платформа, і більшість країн світу бачить у цій Формулі базис, мапу, кроки й план подолання цієї страшної трагедії», – додав очільник України.

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Нагадаємо, триває 531-й день широкомасштабної збройної агресії Російської Федерації проти нашої держави. Протягом доби ворог завдав три ракетних та 47 авіаційних ударів, здійснив 55 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах. Внаслідок російських терористичних атак, на жаль, є загиблі та поранені серед цивільного населення, руйнувань зазнали житлові будинки та інша цивільна інфраструктура. Ймовірність подальших ракетних та авіаційних ударів по всій території України залишається високою.