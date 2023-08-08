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Як українська «формула миру» може допомогти світу: роз’яснення Зеленського

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
Як українська «формула миру» може допомогти світу: роз’яснення Зеленського
Володимир Зеленський сподівається, що на Глобальному саміті миру буде максимальна кількість держав
фото з відкритих джерел

Єдиний дипломатичний шлях досягнення миру – це ініційована Україною «формула миру»

Президент Володимир Зеленський наголошує, що «формула миру» є важливою платформою не лише для справедливого закінчення війни, яку розв’язала РФ проти України, – вона може стати універсальною основою для припинення інших збройних конфліктів. Про це глава держави заявив в інтерв’ю представникам ЗМІ Латинської Америки.

«Сьогодні правильний і поки що єдиний дипломатичний шлях досягнення миру – це ініційована Україною «формула миру». На жаль, ми не єдині, і це не останній військовий конфлікт у світі. І я вважаю, що після закінчення цієї війни така Формула може бути базою для подолання інших глобальних проблем», – він.

Глава держави зазначив, що «формула миру» – насамперед про Україну, але якщо ті чи інші міжнародні інституції не дають змоги справедливо закінчувати такі агресивні війни й досягати миру, про що красномовно свідчить приклад України, то «формула миру» може стати новим універсальним фундаментом для відповідних рішень.

За словами Зеленського, окремі країни можуть мати свою думку щодо тих чи інших пунктів «формули миру», і це нормально, оскільки будь-яка платформа є дискусійною.

«З чимось погоджуватися, а з чимось не погоджуватися. Пропонувати щось своє. І саме на цьому базується наша «формула миру». Базис має бути українським, бо війна в Україні. А пропозиції можуть бути будь-якої держави, тому що для нас цінні досвід і думки кожної з країн, які справді хочуть миру, а не підіграти Росії, не підіграти на «формулі миру» заради майбутніх економічних відносин із Росією. Бо це гра з живими людьми», – наголосив він.

Президент акцентував, що необхідно готуватися до Глобального саміту миру, і він зацікавлений, щоб на заході була представлена максимальна кількість держав.

«Щоб ми політично вирішили, що це правильна платформа, і більшість країн світу бачить у цій Формулі базис, мапу, кроки й план подолання цієї страшної трагедії», – додав очільник України.

Нагадаємо, триває 531-й день широкомасштабної збройної агресії Російської Федерації проти нашої держави. Протягом доби ворог завдав три ракетних та 47 авіаційних ударів, здійснив 55 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах. Внаслідок російських терористичних атак, на жаль, є загиблі та поранені серед цивільного населення, руйнувань зазнали житлові будинки та інша цивільна інфраструктура. Ймовірність подальших ракетних та авіаційних ударів по всій території України залишається високою.

Теги: Володимир Зеленський війна ЗСУ

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