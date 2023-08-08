Саміт в Джидді. Ключові дискусійні питання будуть розв'язані тільки на полі бою

«Зрозуміло, що всі країни були з власними позиціями і підходами, але як першочерговий план взяли саме нашу формулу»

Про головні перемоги та мінуси

Якось не дуже розходиться інформація про саміт, організований Саудівською Аравією на підтримку формули миру. Насправді це дуже важлива подія, яка може мати далекі наслідки.

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Перемоги саміту

1. Зібралось дуже багато країн, і більшість з них не є нашими прихильниками. Отже, світ вже більше не вірить в можливість Росії перемогти. І навіть партнери Путіна починають думати про мирні шляхи.

2. Участь Китаю. Як я неодноразово казав, Пригожин найбільше стимулював Китай до пошуку рішень з нашої війни, навіть якщо вони не в інтересах Путіна.

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3. В основі обговорення лежала «формула України». Зрозуміло, що всі країни були з власними позиціями і підходами, але як першочерговий план взяли саме нашу формулу.

4. Відсутність Росії. Ще один доказ того, що світ буде шукати мирний шлях, незважаючи на позицію Путіна. Це особливо хороші новини для нас, оскільки багато з присутніх країн допомагають Росії обходити санкції і нелегально підтримують чіпами та матеріалами подвійного призначення.

Мінуси

1. Основна дискусія залишається навколо питання: чи має Росія вивести війська до переговорів, чи переговори тільки після виведення.

2. НАТО. Китай продовжує наполягати на невступі України до НАТО.

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3. Самміт, скоріше, не буде мати практичного продовження, оскільки більшою мірою виконав роль сигналу про те, що світ хоче скорішого завершення війни.

Загалом, все розгортається в тій логіці, яку я описував вище. Ключові дискусійні питання будуть розв'язані тільки на полі бою. Але потреба завершувати війну гостро виросла на глобальному рівні. І тут навіть партнери РФ починають працювати на нашу користь.

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