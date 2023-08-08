Саміт у Саудівській Аравії: Україна підбила підсумки

Андрій Єрмак зустрівся з представниками ЗМІ і прокоментував саміт у Саудівській Аравії

Очільник Офісу президента Андрій Єрмак розповів, які кроки будуть зроблені далі для реалізації кожного з десяти пунктів української «Формули миру»

Керівник Офісу президента України Андрій Єрмак провів зустріч із представниками українських та іноземних ЗМІ, під час якої розповів про підсумки других консультацій щодо ключових принципів відновлення сталого миру для України. Про це повідомила пресслужба Офісу президента України.

Будь ласка, читайте текст після реклами

За словами Єрмака, усі присутні представники держав задекларували повну підтримку й повагу незалежності, територіальної цілісності й суверенітету України.

«Усі розуміють необхідність спільного плану цивілізованого світу для припинення цієї війни», – зазначив він.

Будь ласка, читайте текст після реклами

Зокрема Єрмак також наголосив, що в усіх виступах членів української делегації чітко наголошувалося на необхідності виведення військ РФ з території України, що є одним із пунктів Формули миру.

Крім того, Єрмак зауважив, що зустріч у Джидді представників понад 40 країн без участі Росії стала величезним ударом по кремлівській владі. Тож зараз російське керівництво намагається дезінформувати міжнародну спільноту стосовно результатів цих консультацій. Він також додав, що учасники зустрічі в Джидді погодили проведення наступного раунду консультацій. Це підтримали всі сторони.

«Найближчим часом ми проведемо наступну зустріч радників. І будемо поступово рухатися до проведення Глобального саміту миру», – розповів він.

Також Єрмак наголосив на тому, що мирний саміт буде установчим і на ньому має бути ухвалена за основу Формула миру Володимира Зеленського.

Будь ласка, читайте текст після реклами

«Після цього лідери держав можуть дати «зелене світло», щоб відбулися окремі міжнародні конференції, саміти, присвячені кожному з пунктів Формули миру», – додав керівник ОП.

Крім того, Єрмак нагадав, що паралельно розпочато переговори із США щодо укладення двосторонньої угоди про надання безпекових гарантій Україні на шляху до НАТО, як це передбачено Спільною декларацією про підтримку України.

«Ми також домовилися з усіма країнами, які є підписантами декларації у Вільнюсі та які приєдналися до неї, про початок аналогічних консультацій. Протягом цього чи наступного місяця вони розпочнуться. Ба більше, ми сподіваємося, що перші угоди можуть з’явитися вже до кінця поточного року. Ці гарантії безпеки – як ППО проти майбутньої світової війни», – зазначив Єрмак.

Нагадаємо, протягом 5-6 серпня у Саудівській Аравії пройшов саміт щодо української Формули миру.

До слова, в межах зустрічі в Джидді (Саудівська Аравія) щодо реалізації української формули миру Андрій Єрмак, керівник Офісу президента, зустрівся з очільниками понад 30 делегацій.

Будь ласка, читайте текст після реклами

Як повідомлялося, у МЗС РФ розкритикували саміт у Саудівській Аравії, який відбувся 5-6 серпня. Відомству країни-агресорки не сподобалися намагання його учасників знайти варіанти мирного врегулювання війни в Україні.

Між тим, міністр закордонних справ Китаю Ван І учора, після саміту в Саудівській Аравії, поговорив із російським колегою Сергієм Лавровим. Він запевнив співрозмовника, що Китай буде дотримуватися незалежної та неупередженої позиції щодо України, оскільки прагне знайти шлях до політичного врегулювання війни.