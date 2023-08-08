Головна Країна Політика
search button user button menu button

Саміт у Саудівській Аравії: Україна підбила підсумки

Олександра Опанасенко
glavcom.ua
Саміт у Саудівській Аравії: Україна підбила підсумки
Андрій Єрмак зустрівся з представниками ЗМІ і прокоментував саміт у Саудівській Аравії
фото: Офіс президента

Очільник Офісу президента Андрій Єрмак розповів, які кроки будуть зроблені далі для реалізації кожного з десяти пунктів української «Формули миру»

Керівник Офісу президента України Андрій Єрмак провів зустріч із представниками українських та іноземних ЗМІ, під час якої розповів про підсумки других консультацій щодо ключових принципів відновлення сталого миру для України. Про це повідомила пресслужба Офісу президента України.

За словами Єрмака, усі присутні представники держав задекларували повну підтримку й повагу незалежності, територіальної цілісності й суверенітету України.

«Усі розуміють необхідність спільного плану цивілізованого світу для припинення цієї війни», – зазначив він.

Зокрема Єрмак також наголосив, що в усіх виступах членів української делегації чітко наголошувалося на необхідності виведення військ РФ з території України, що є одним із пунктів Формули миру.

Крім того, Єрмак зауважив, що зустріч у Джидді представників понад 40 країн без участі Росії стала величезним ударом по кремлівській владі. Тож зараз російське керівництво намагається дезінформувати міжнародну спільноту стосовно результатів цих консультацій. Він також додав, що учасники зустрічі в Джидді погодили проведення наступного раунду консультацій. Це підтримали всі сторони.

«Найближчим часом ми проведемо наступну зустріч радників. І будемо поступово рухатися до проведення Глобального саміту миру», – розповів він.

Також Єрмак наголосив на тому, що мирний саміт буде установчим і на ньому має бути ухвалена за основу Формула миру Володимира Зеленського. 

«Після цього лідери держав можуть дати «зелене світло», щоб відбулися окремі міжнародні конференції, саміти, присвячені кожному з пунктів Формули миру», – додав керівник ОП.

Крім того, Єрмак нагадав, що паралельно розпочато переговори із США щодо укладення двосторонньої угоди про надання безпекових гарантій Україні на шляху до НАТО, як це передбачено Спільною декларацією про підтримку України.

«Ми також домовилися з усіма країнами, які є підписантами декларації у Вільнюсі та які приєдналися до неї, про початок аналогічних консультацій. Протягом цього чи наступного місяця вони розпочнуться. Ба більше, ми сподіваємося, що перші угоди можуть з’явитися вже до кінця поточного року. Ці гарантії безпеки – як ППО проти майбутньої світової війни», – зазначив Єрмак.

Нагадаємо, протягом 5-6 серпня у Саудівській Аравії пройшов саміт щодо української Формули миру.

До слова, в межах зустрічі в Джидді (Саудівська Аравія) щодо реалізації української формули миру Андрій Єрмак, керівник Офісу президента, зустрівся з очільниками понад 30 делегацій.

Як повідомлялося, у МЗС РФ розкритикували саміт у Саудівській Аравії, який відбувся 5-6 серпня. Відомству країни-агресорки не сподобалися намагання його учасників знайти варіанти мирного врегулювання війни в Україні.

Між тим, міністр закордонних справ Китаю Ван І учора, після саміту в Саудівській Аравії, поговорив із російським колегою Сергієм Лавровим. Він запевнив співрозмовника, що Китай буде дотримуватися незалежної та неупередженої позиції щодо України, оскільки прагне знайти шлях до політичного врегулювання війни. 

Теги: росія війна Саудівська Аравія Україна Офіс президента

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Російська армія вчинила найбільший злочин з часів Другої світової війни
Коли Росія почала готувати напад на Україну
29 липня, 10:50
Володимир Зеленський та Акіхіко Танак
Вибухи в українських містах та зустріч Зеленського з делегацією Японії: головне за ніч
19 липня, 07:18
Президент Литви Гітанас Науседа притиснув до губ український стяг
Чутливе фото: президент Литви поцілував прапор України
12 липня, 11:56
Ніхто із мешканців не постраждав
Падіння дрона поблизу Курської АЕС: з’явилося відео
14 липня, 11:30
Звіробій висловила подяку лікарям та евакуаційній групі
Військова Маруся Звіробій отримала поранення на фронті (відео)
17 липня, 17:50
Рашисти атакували Харків ракетами С-300
Ракетна атака на Харків: влада повідомила наслідки
17 липня, 09:46
Наслідки вибуху в бізнес-центрі «Москва-сіті»
Ігнат про вибухи в Москві: Вони отримали те, що хотіли
30 липня, 10:30
У результаті удару зруйновано з четвертого по дев'ятий поверхи будинку
Кривий Ріг у жалобі: яка ситуація в місті після ракетного удару
1 серпня, 07:57
Жительок Донеччини затримали під час збору розвідданих для РФ
Працювали на ФСБ та «вагнерівців: на Донеччині викрито жіночу агентурну мережу
Сьогодні, 10:53

Політика

Саміт у Саудівській Аравії: Україна підбила підсумки
Саміт у Саудівській Аравії: Україна підбила підсумки
Нардепи відмовилися від скандального законопроєкту «Слуг» про конфіскацію землі та майна
Нардепи відмовилися від скандального законопроєкту «Слуг» про конфіскацію землі та майна
Україна має зброю власного виробництва для ударів по Росії – Данілов
Україна має зброю власного виробництва для ударів по Росії – Данілов
Депутат Ар'єв розхвалив свою доньку, звинувачену в «наркотичній» ДТП
Депутат Ар'єв розхвалив свою доньку, звинувачену в «наркотичній» ДТП
Лідер руху «Демсокира» розповів, на що розраховують проросійські політики після війни
Лідер руху «Демсокира» розповів, на що розраховують проросійські політики після війни
Уряд пропонує відмовляти російським добровольцям у громадянстві України
Уряд пропонує відмовляти російським добровольцям у громадянстві України

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
65K
«У світі, де править колективна Антоніна, місце чоловіка – у гробу». Мухарський написав обурливий пост про жінок
29K
Це не деколонізація, а самообман
18K
ЗСУ приземлили ворожий вертоліт вартістю $16 млн
13K
Чи готові українські біженці повертатись із Польщі? Соцопитування виявило цікаву закономірність
12K
На фронті загинула парамедикиня Дар’я Філіп’єва «Блискавка»
8061
Що завозить Україна з Польщі? Попит на постачання одного продукту зріс на 1000%

Новини

Окупанти у «ДНР» на 29 років ув'язнили трьох українських військових
Сьогодні, 13:57
Виробництво ПТРК «Стугна»: зафіксовано позитивну тенденцію
Сьогодні, 12:59
Працювали на ФСБ та «вагнерівців: на Донеччині викрито жіночу агентурну мережу
Сьогодні, 10:53
Патріарх Варфоломій про очільника РПЦ Кирила: Він благословляє диявольську війну в Україні
Сьогодні, 07:18
Стало відомо, коли Україна почне виготовляти артснаряди «натовського» калібру
Вчора, 17:59
Окупанти намагаються приховати великі втрати на Херсонщині – Генштаб
Вчора, 06:49

Прес-релізи

14-й окремій механізованій бригаді роти ударних БПЛА потрібна нова ударна «пташка»
14-й окремій механізованій бригаді роти ударних БПЛА потрібна нова ударна «пташка»
3 серпня, 13:31
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2023, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Засновники: Віктор Шлінчак та Юлія Лимар

Інформаційне агентство «Главком», Свідоцтво № 215-78Р

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту