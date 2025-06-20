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США покарали партнерів Ірану за допомогу військовій промисловості

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
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США покарали партнерів Ірану за допомогу військовій промисловості
Бессент: США, як і раніше, сповнені рішучості зірвати будь-які спроби Ірану придбати чутливі технології
фото: reuters

Санкції спрямовані проти восьми юридичних осіб, одного судна та однієї особи

Адміністрація президента США Дональда Трампа запровадила нові санкції, пов'язані з Іраном, проти восьми юридичних осіб, одного судна та однієї особи за їхню ймовірну роль у постачанні чутливого обладнання для оборонної промисловості Тегерана. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Reuters.

«США, як і раніше, сповнені рішучості зірвати будь-які спроби Ірану придбати чутливі технології, компоненти і обладнання подвійного призначення, які лежать в основі програм режиму з розробки балістичних ракет, безпілотних літальних апаратів і асиметричних озброєнь», – заявив міністр фінансів США Скотт Бессент.

Дві з цих організацій включають судноплавні компанії, що базуються в Гонконзі: Unico Shipping Co Ltd і Athena Shipping Co Ltd, йдеться в заяві. Міністерство фінансів США також запровадило антитерористичні санкції проти пов'язаних з Іраном єменських повстанців-хуситів через ймовірну незаконну торгівлю нафтою та її транспортування. Ці санкції спрямовані проти чотирьох фізичних осіб, 12 юридичних осіб і двох суден за імпорт нафти та інших незаконних товарів на підтримку хуситів.

Нагадаємо, США готуються до серії авіаударів по іранському ядерному об’єкту у Фордо, де розташований підземний завод зі збагачення урану. Він вважається одним із найбільш захищених іранських ядерних об’єктів, оскільки розташований у товщі гори, аби захищатися від авіаударів.

До слова, обережність президента США Дональда Трампа щодо атаки на Іран частково зумовлена ​​побоюваннями можливості створення «ще однієї Лівії» у разі повалення верховного лідера аятоли Алі Хаменеї. Лідери європейських країн також попередили американського президента Дональда Трампа, що будь-яка атака на Іран може поставити під загрозу громадян західних держав. 

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Теги: США санкції Іран

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