Зеленський провів зустріч із Байденом у Франції: про що говорили

Лідери двох держав обговорили процес підготовки до підписання двосторонньої безпекової угоди

Сьогодні, 7 червня, у Парижі глава України Володимир Зеленський провів зустріч із президентом США Джозефом Байденом. Про це повідомляє Офіс президента.

«Ми розраховуємо на вашу подальшу підтримку і на те, що ви будете стояти з нами пліч-о-пліч. Це так необхідно для відчуття наших людей, що ми не самі, що ми з вами – нашим стратегічним партнером», – зауважив Зеленський.

Під час зустрічі президенти обговорили оборонні спроможності України. Також глава України наголосив на важливості посилення захисту Харківщини та пришвидшенні постачання у межах нових пакетів військової допомоги від США.

Лідери двох держав обговорили процес підготовки до підписання двосторонньої безпекової угоди.

Водночас Байден запевнив у подальшій підтримці України, а також наголосив, що з часу ухвалення Конгресом Сполучених Штатів рішення вже оголошено про шість пакетів фінансування, включно з новим.

«Сьогодні я підписав додатковий пакет на 225 млн доларів, який, зокрема, допоможе вам відновити електромережу. Продовжую говорити, що Сполучені Штати Америки стоять поряд із вами. Ви є оплотом проти агресії. Ми зобов’язані бути поряд. Тому очікую детального обговорення, що робити далі», – наголосив президент США.

Зауважимо, що 6 червня Володимир Зеленський прибув до Франції, щоб взяти участь у заходах, присвячених 80-річчю висадки у Нормандії.

Нагадаємо, що Байден під час зустрічі із президентом України Володимиром Зеленським у Франції оголосив про виділення нового пакета військової допомоги Україні. Йдеться про озброєння на суму 225 мільйонів доларів. Повідомляється, що нова допомога від США, за інформацією ЗМІ, зокрема міститиме: боєприпаси для реактивних артилерійських систем HIMARS; мінометні системи й артилерійські снаряди; ракети для систем протиповітряної оборони HAWK та інше.