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Зеленський відвідає Саудівську Аравію: названо дати

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
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Зеленський відвідає Саудівську Аравію: названо дати
фото: glavcom.ua

Глава України хоче заручитися підтримкою Саудівської Аравії напередодні запланованого Глобального саміту миру

Президент України Володимир Зеленський у суботу, 1 червня, відвідає Саудівську Аравію. Про це повідомляє DPA.

Дипломатичне джерело в посольстві України в Ер-Ріяді повідомило виданню, що Зеленський планує заручитися підтримкою перед самітом миру в Швейцарії.

Інших подробиць візиту співрозмовник журналістів не навів.

До  відома, 15-16 вересня Швейцарія стане центром міжнародної дипломатії, приймаючи у себе саміт миру, присвячений пошуку шляхів врегулювання війни в Україні.

Україна і Швейцарія розіслали запрошення більш ніж 150 країнам, проте Росія в цьому списку не значиться. Серед підтверджених учасників - Кот-д'Івуар, який уперше візьме участь у такому заході з ініціативи України.

Нагадаємо, після проведення у Швейцарії Глобального саміту миру Європейський Союз хоче організувати восени у Саудівській Аравії переговори про мир в Україні з участю Росії.

Раніше президент Зеленський заявив, що Росія дуже намагається зірвати Глобальний саміт миру, погрожуючи різним державам дестабілізацією.

Також Зеленський повідомив, що вже 90 країн підтвердили свою участь у саміті миру у Швейцарії в червні.

Читайте також: Путін націлився на Глобальний саміт миру 
Теги: Саудівська Аравія Володимир Зеленський

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