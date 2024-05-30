Зеленський відвідає Саудівську Аравію: названо дати

Глава України хоче заручитися підтримкою Саудівської Аравії напередодні запланованого Глобального саміту миру

Президент України Володимир Зеленський у суботу, 1 червня, відвідає Саудівську Аравію. Про це повідомляє DPA.

Дипломатичне джерело в посольстві України в Ер-Ріяді повідомило виданню, що Зеленський планує заручитися підтримкою перед самітом миру в Швейцарії.

Інших подробиць візиту співрозмовник журналістів не навів.

До відома, 15-16 вересня Швейцарія стане центром міжнародної дипломатії, приймаючи у себе саміт миру, присвячений пошуку шляхів врегулювання війни в Україні.

Україна і Швейцарія розіслали запрошення більш ніж 150 країнам, проте Росія в цьому списку не значиться. Серед підтверджених учасників - Кот-д'Івуар, який уперше візьме участь у такому заході з ініціативи України.

Нагадаємо, після проведення у Швейцарії Глобального саміту миру Європейський Союз хоче організувати восени у Саудівській Аравії переговори про мир в Україні з участю Росії.

Раніше президент Зеленський заявив, що Росія дуже намагається зірвати Глобальний саміт миру, погрожуючи різним державам дестабілізацією.

Також Зеленський повідомив, що вже 90 країн підтвердили свою участь у саміті миру у Швейцарії в червні.