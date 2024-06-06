Байден заборонив Україні бити американською зброєю по Кремлю

Джозеф Байден: «Дозволено використовувати американську зброю поблизу кордону, коли з того боку завдаються удари по конкретних цілях на території України»

Американська зброя не повинна застосовуватися Україною для ударів на понад 320 кілометрів углиб Росії. Київ не може нею бити по Москві та Кремлю. Про це сказав президент США Джо Байден в інтерв’ю для ABC News.

«Їм (українцям - «Главком») дозволено використовувати американську зброю поблизу кордону, коли з того боку завдаються удари по конкретних цілях на території України. Ми не санкціонуємо удари на 200 миль (близько 320 км) углиб Росії та не санкціонуємо удари по Москві та Кремлю», – наголосив Байден.

Водночас на запитання журналіста, чи зброю американського виробництва вже використовували в Росії після того, як він дав дозвіл на це, американський лідер не відповів.

Також президент США прокоментував заяви російського диктатора Володимира Путіна про те, що постачання зброї для ударів по РФ є «прямою участю у війні».

«Я знаю його понад 40 років. Він турбує мене вже 40 років. Він непорядна людина. Він диктатор, і йому доводиться боротися за те, щоб утримати свою країну і водночас не припинити напад. Ми не говоримо про те, щоб дати їм зброю для нанесення ударів по Москві і Кремлю, для нанесення ударів прямо через кордон, де вони отримують значні обстріли зі звичайної зброї, яку використовують росіяни для того, щоб потрапити в Україну і вбивати українців», – запевнив Байден.

Як повідомлялося, адміністрація президента США Джо Байдена планує анонсувати на цьому тижні новий пакет військової допомоги Україні на суму $225 млн.

До цього, 24 травня, Сполучені Штати виділили Україні нову партію допомоги на суму $275 млн. Зазначається, що в рамках військових поставок Києву будуть передані боєприпаси для реактивних систем залпового вогню Himars, артилерійські снаряди калібру 155 мм та 105 мм, та AT-4, протитанкові міни, комплекти хімічного, біологічного та радіаційного захисту, а також шоломи та бронежилети.