Кожне рішення спізнюється на рік: Зеленський дорікнув Заходу за повільну допомогу

Зеленський запропонував шляхи, якими союзники могли б допомогти більш безпосередньо, зокрема, збиваючи російські ракети над територією України за певних обставин

Глава держави назвав надання військової допомоги, зокрема систем протиповітряної оборони, як «один великий крок вперед, але перед цим були два кроки назад»

Західні союзники надто довго ухвалюють рішення про виділення військової допомоги Україні. Про це заявив президент Володимир Зеленський в інтерв'ю міжнародній агенції Reuters.

Глава держави назвав надання військової допомоги, зокрема систем протиповітряної оборони, таких як системи Patriot, на які Україна значною мірою покладається у війні з Росією, як «один великий крок вперед, але перед цим були два кроки назад».

«Кожне рішення, до якого ми приходимо, із запізненням приблизно на рік», – сказав Зеленський у понеділок, 20 травня.

Його жорсткі зауваження прозвучали в небезпечний для військ Києва час, коли Росія на фронті переважає чисельністю та озброєнням, наступаючи на північному сході та сході країни.

Зеленський запропонував шляхи, якими союзники могли б допомогти більш безпосередньо, зокрема, збиваючи російські ракети над територією України за певних обставин.

«Росіяни використовують 300 літаків на території України. Нам потрібно щонайменше 120-130 літаків, щоб протистояти в небі маючи на увазі F-16 американської розробки, деякі з яких, як він сподівається, скоро будуть використані в бойових діях», – додав Зеленський.

«Ви не можете це забезпечити прямо зараз? Добре ... повертаючись до літаків, які у вас є на території сусідніх країн НАТО: піднімайте їх ... збивайте цілі, захищайте цивільних. Чи можуть вони це зробити? Я впевнений, що так. Це напад країн НАТО, причетність? Н», – додав президент.

Український лідер також зазначив, що Київ веде переговори з міжнародними партнерами про те, щоб їхньою зброєю завдавати ударів по російській військовій техніці на кордоні та далі всередині Росії.

Нагадаємо, раніше Зеленський розповів про ситуацію на фронті, а також подякував військовим, що тримають оборону на найгарячіших напрямках. Крім того, глава держави згадав рятувальників, які ліквідовують наслідки російської агресії.