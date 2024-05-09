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Зеленський призначив нового очільника СБУ на Хмельниччині

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Зеленський призначив нового очільника СБУ на Хмельниччині
Зеленський минулого тижня провів кадрові зміни в обласних управліннях Служби безпеки України
фото з відкритих джерел

Олексій Прокопенко став новим главою Управління Служби безпеки України у Хмельницькій області

Президент України Володимир Зеленський призначив начальником Управління Служби безпеки України у Хмельницькій області Олексія Прокопенка. Про це йдеться в указі №318/2024.

«Призначити Прокопенка Олексія Івановича начальником Управління Служби безпеки України у Хмельницькій області», – зазначено в тексті указу.

Як повідомлялося, президент Володимир Зеленський звільнив із посади начальника Служби безпеки у Хмельницькій області Тараса Цюцюру.

Цюцюра очолив СБУ на Хмельниччині 28 жовтня 2020 року. У 2015-му він був першим заступником начальника управління СБУ у Волинській області. До того працював у Чернівецькій та Рівненській областях.

Нагадаємо, Зеленський провів кадрові зміни в обласних управліннях Служби безпеки України.

Указом №258/2024 було звільнено Нєвєдрова Дмитра з посади начальника Управління Служби безпеки України в Миколаївській області. А вже указом №259/2024 Нєвєдрова призначено на аналогічну посаду у Дніпропетровській області.

Указом №260/2024 було звільнено Кононенка Сергія з посади начальника Управління Служби безпеки України в Кіровоградській області. А указом №261/2024 Кононенка призначено на аналогічну посаду в Закарпатській області.

Указом №262/2024 було звільнено Рудницького Івана з посади начальника Управління Служби безпеки України в Полтавській області. Наступним указом №263/2024  Рудницького призначено на аналогічну посаду у Волинській області.

Указом №264/2024 було звільнено Лисененка Миколу з посади начальника Управління Служби безпеки України у Волинській області. А вже указом №265/2024  його було призначено на аналогічну посаду в Миколаївській області.

До слова, президент України Володимир Зеленський звільнив з посади начальника Управління державної охорони Сергія Рудя.

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Теги: СБУ Володимир Зеленський президент

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