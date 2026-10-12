Ексвійськова Білозерська пояснила, чому проігнорувала заклик Кличка виїхати з міста

Олена Білозерська розповіла, як готується до зими у Києві

Українська журналістка та ексвійськова ЗСУ Олена Білозерська не збирається покидати столицю через посилення російських атак взимку, маючи однорічного сина. Жінка назвала дві причини такого рішення та розповіла про підготовку до зими. Про це пише «Главком» із посиланням на допис киянки у Facebook.

За словами Олени Білозерської, хтось має лишатися у столиці, щоб місто продовжувало жити. «Доповідаю: я з родиною зимуватиму в Києві. Причин дві. Перша, очевидна – що хай мої вороги тікають і поневіряються по чужих людях, і що хтось має лишатися, щоб місто жило. Друга, практична – у мене абсолютно не мобільний склад сім'ї. Ніхто й ніде нас не чекає і житло нам не здасть. Старий дід + мала дитина + тварини – страшний сон будь-якого орендодавця. І я його, поклавши руку на серце, розумію», – пояснила колишня військова.

Олена Білозерська має однорічного сина фото: Олена Білозерська/Facebook

Тож Білозерська не планує їхати з Києва. Вона готує запаси їжі, теплих речей та дитячого харчування для сина. Також родина готує житло до можливих масованих обстрілів, а також відключень світла.

фото: Олена Білозерська/Facebook

«Ми без фанатизму запасли трохи харчів, дитячі теплі речі і, головне, дитяче харчування. Пересунули меблі так, щоб в разі чого вони захистили дитину від уламків скла. Купили свічки і два акумуляторні ліхтарі», – зауважила киянка. Однак купувати зарядну станцію киянка поки вагається через можливе припинення відключень у разі енергетичного перемир'я, а також фінансові питання.

Олена Білозерська розповіла, що її однорічний син Павлусь майже не боїться обстрілів через те, що вона сама зберігає спокій, а також нормально переносить холод. Тож родина готова до зими у Києві. «Так що у нас все гаразд, ми сприймаємо складнощі як неминучий атрибут війни, не переймаємось ними понад міру і знаємо, що їх просто треба пережити. І ми їх успішно переживемо, і Пуйла теж, чого і вам бажаємо», – резюмувала українка.

фото: Олена Білозерська/Facebook

Нагадаємо, мер Києва Володимир Кличко закликав киян виїхати з міста. Міський голова заявив, що мешканцям, які мають друзів чи родичів за межами Києва, слід розглянути можливість тимчасового переїзду – повторивши пропозицію, яка минулого року викликала бурхливу реакцію. Він наголосив, що ніколи не закликатиме до повної евакуації.

Також повідомлялося, чергова заява міського голови Віталія Кличка про необхідність перейти в «режим виживання» та заклики до киян за можливості тимчасово виїхати за місто викликали хвилю обурення та іронії в мережі.

До слова, у січні мер столиці Віталій Кличко звернувся до киян із проханням за можливості залишити місто через критичний стан інфраструктури. Ця заява спровокувала бурхливу дискусію про соціальну рівність, сільське життя та реальні можливості виживання.