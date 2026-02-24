У Бєлгородській області пошкоджено газогін та не працюють школи

У селищі Борисівка Бєлгородської області палає газовий об'єкт, школи та садки закриті

Через відсутність опалення губернатор Гладков розпорядився тимчасово закрити чотири школи, а чотири дитсадки перевести у режим чергових груп

У Бєлгородській області РФ після атаки безпілотника частина району залишилася без газопостачання. Про це повідомляють російські ЗМІ, інформує «Главком».

За словами губернатора області Гладкова, ціллю став газорозподільний об'єкт у селищі Борисівка, де внаслідок влучання спалахнула масштабна пожежа.

Повідомляється також, що пошкодження призвело до екстреного припинення подачі газу. У селищі тимчасово припинили роботу чотири школи.

Чотири дитячі садки переведені в режим чергових груп для дітей, чиї батьки працюють на критичних підприємствах.

Також губернатор області Гладков повідомив, що загинув внаслідок цієї атаки безпілотників загинув боєць підрозділу «Орлан».

Нагадаємо, безпілотники атакували нафтопереробну станцію «Калейкіно» у Татарстані. Мешканці Альметьєвська повідомили про серію з 5-7 потужних вибухів, що супроводжувалися яскравими спалахами в небі. Невдовзі після цього в одному з районів міста почалася сильна пожежа, а над горизонтом піднялися стовпи густого диму.

«Калейкіно» є головною станцією, де приймаються та змішуються потоки нафти із Західного Сибіру, Татарстану, Удмуртії та Башкирії