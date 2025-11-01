Головна Країна Події в Україні
ISW: Удари по дамбі Бєлгородського водосховища ускладнили наступ РФ

Аліна Самойленко
glavcom.ua
Аліна Самойленко
ISW: Удари по дамбі Бєлгородського водосховища ускладнили наступ РФ
ЗСУ продовжують знищувати окупантів
фото: Генштаб ЗСУ

Окупанти продовжили наступальні операції на півночі Сумської та у Харківській областях, але не просунулися вперед

Удари ЗСУ по дамбі Бєлгородського водосховища підвищили рівень води у річках Вовча та Сіверський Донець, що ускладнило їхнє форсування російськими військами. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на звіт Інституту вивчення війни (ISW).

ISW: Удари по дамбі Бєлгородського водосховища ускладнили наступ РФ фото 1
мапа ISW

ISW пише, що речник однієї з українських бригад повідомив, що удари по дамбі Бєлгородського водосховища підвищили рівень води в річках Вовча та Сіверський Донець, що ускладнює форсування цих водойм окупантами.

Російські війська продовжили наступальні операції на півночі Сумської та Харківської областей, проте суттєвого просування не зафіксовано. Зокрема, на Куп'янському та Лиманському напрямках українські війська утримували позиції або нещодавно просунулися, тоді як російські сили намагалися проникнути на українські позиції із застосуванням спеціальних підрозділів, теплозахисних плащів і наметів для протидії українським безпілотникам. ЗСУ також відзначають збільшення кількості російських безпілотників, включно з важкими дронами-«бомбардувальниками» типу «Кощій».

Геолокаційні відеозаписи 31 жовтня зафіксували удари російських підрозділів по українських операторах безпілотників на сході від Костянтинівки, що свідчить про активну присутність РФ у цьому районі, проте контроль над територією залишався за українськими військами.

ISW: Удари по дамбі Бєлгородського водосховища ускладнили наступ РФ фото 2
мапа ISW

За даними ISW, російські підрозділи 150-ї мотострілецької дивізії, можливо, просунулися на захід від Плещіївки та на північний схід від водосховища Клебан-Бик, але підтвердження цього немає. Українські війська просунулися на Добропіллі, Покровському та Новопавлівському напрямках.

На Великомихайлівському напрямку підрозділи РФ продовжили наступальні дії, проте без підтвердженого прогресу. Геолокаційні відео 31 жовтня показали підняття прапорів підрозділами 36-ї мотострілецької бригади РФ у Новоолександрівці, що не змінило контролю над районом.

ISW: Удари по дамбі Бєлгородського водосховища ускладнили наступ РФ фото 3
мапа ISW

У Запорізькій та Херсонській областях російські війська також продовжували наступ, але значного просування не досягли.

Як відомо, окупаційна адміністрація на тимчасово захоплених територіях Запорізької області намагається легалізувати примусову мобілізацію місцевих жителів, зокрема в Мелітополі. Як повідомляє Центр національного спротиву (ЦНС), Росія ухвалила закон, який дозволяє проводити призов до армії протягом усього року – із 1 січня по 31 грудня. Хоча раніше обіцяли «звільнити місцевих від служби», нові правила формально поширюються і на окуповані райони України.

