У Бєлгороді та Орлі атаковано ТЕЦ

Ураження ТЕЦ у Бєлгороді пітвердив губернатор В'ячеслов Гладков

У ніч на 21 січня російські міста Бєлгород та Орел атакували ракети й безпілотники. Про це пише «Главком» із посиланням на Exilenova+.

Під ударом опинилися об'єкти енергетичної інфраструктури в Орлі та Бєлгороді. В Орлі серія вибухів розпочалася близько 21:40, місцеві мешканці нарахували понад десять потужних вибухів. Після нальоту БпЛА зафіксовано задимлення на Орловській ТЕЦ. У регіоні оголошували режим ракетної небезпеки.

Ситуація у Бєлгороді також залишається напруженою. За словами місцевого губернатора Гладкова, внаслідок обстрілу зафіксовано пошкодження на підприємствах, що забезпечують енергопостачання регіону. У мережі, до речі, писали про влучання в районі Мичурінської ТЕЦ. Окрім об'єктів енергокомплексу, руйнувань зазнали виробничі приміщення та обладнання одного з міських підприємств.

Як відомо, у ніч на 10 січня два регіони РФ опинилися під атакою безпілотників. У Волгоградській області зафіксовано займання на НПЗ, а в Краснодарі обмежували роботу аеропорту.

Губернатор Волгоградської області Андрій Бочаров повідомив про відбиття атаки дронів. За його словами, в Октябрському районі внаслідок падіння уламків виникла пожежа на нафтобазі. На місці працюють оперативні служби. Для мешканців навколишніх будинків підготували пункт тимчасового розміщення в місцевій школі, хоча, за попередніми даними, постраждалих немає.

Нагадаємо, у ніч на 4 грудня в Орловській області та Ставропольському краю у Росії прогриміли потужні вибухи на тлі повідомлень про атаку БпЛА. Є інформація про ймовірне ураження великого хімічного підприємства «Азот» у Невинномиську.

Мешканці міста Орел в Орловській області РФ повідомили про щонайменше 10 вибухів. Ймовірно, влучання сталося неподалік від місцевої ТЕЦ. Паралельно з цим про атаку дронів повідомили жителі Невинномиська в Ставропольському краї. Очевидці нарахували щонайменше шість вибухів.

Повідомлялося, що у ніч на 2 листопада безпілотники атакували Краснодарський край у Росії. Вибухи чули у Туапсе, Лазаревському, біля морського порту Темрюк.

За попередньою інформацією у Туапсе безпілотники уразили «Причал 1 нафтового терміналу Туапсе», він же він же «Глибоководний причал Роснафти». Пишуть, що влучання прийшлось по центральній вантажній естакаді, який є основним вузлом перевалки нафти і темних нафтопродуктів між береговими ємностями терміналу та танкерами.

Також БпЛА атакували морський порт Темрюк в Краснодарському краї. Як відомо, потужність терміналу перевалки нафтопродуктів більше 2 млн тонн на рік.