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Вивів в офшор понад 700 млн грн. Ексвласник «Альфа-банку» отримав підозру

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
Вивів в офшор понад 700 млн грн. Ексвласник «Альфа-банку» отримав підозру
Михайло Фрідман підозрюється в відмиванні майна, одержаного злочинним шляхом
фото з відкритих джерел

Власником опосередкованої частки українського «Альфа-банку» був російський бізнесмен

Детективи Бюро економічної безпеки України склали повідомлення про підозру російському олігарху Михайлу Фрідману у відмиванні грошей. Про це повідомила пресслужба Національної поліції.

«Складено повідомлення про підозру російському олігарху – колишньому бенефіціарному власнику українського банку, який входив в топ-5 за розміром власного капіталу в Україні», – йдеться в повідомленні.

Імені фігуранта у правоохоронних органах не назвали, але за даними ЗМІ йдеться саме Михайла Фрідмана.

Фрідман підозрюється в відмиванні майна, одержаного злочинним шляхом, а саме 1,2 млн дол. та 1, 93 млн євро (в еквіваленті близько 100 млн грн), вчиненої організованою групою осіб та умисному ухиленні від сплати податків у розмірі 18 млн грн службовими особами банку.

Зазначається, що російський бізнесмен був власником опосередкованої частки українського «Альфа-банку». Володів понад 30% його статутного капіталу через кіпрську офшорну компанію. «Альфа-банк», його материнський банк у РФ та офшорна компанія пов’язані між собою єдиними бенефіціарними власниками, серед яких і згаданий російський бізнесмен.

Кошти виводили за допомоги різних схем – в тому числі під виглядом виплати роялті за використання торгових знаків, які раніше належали материнському банку у РФ. Також використовували схему з виплати коштів за фіктивними правочинами, укладеними з офшорними компаніями. Правоохоронці провели понад 300 слідчих дій – обшуків, допитів десятків свідків, досліджень та експертиз.

Також за даними Офісу генпрокурора, під час розслідування накладено арешт на рахунки п'ятьох кіпрських компаній, на яких обліковано коштів на загальну суму 469,4 млн грн, цінні папери на загальну суму 12,2 млрд грн, корпоративні права на суму понад 3,4 млн грнм, а також 738 об’єктів нерухомості, належних банку.

Про підозру оголошено трьом керівникам кіпрських компаній за фактами сприяння у підробленні документів та легалізації коштів на загальну суму 169 млн грн, а також колишнім керівникам українського банку в умисному ухиленні від сплати податків на загальну суму понад 18 млн грн, вчиненого в інтересах російського олігарха.

Триває судовий розгляд за обвинуваченням службової особи банку за фактами пособництва у підробленні реєстраційних та інших офіційних і банківських документів. Крім того, до суду скеровано обвинувальний акт та клопотання про звільнення від кримінальної відповідальності за строками давності стосовно двох громадян України, яких використано як номінальних керівників приватного товариства, задіяного у схемі виведення коштів Фрідмана.

Раніше повідомлялося, що проти Фрідмана запровадили санкції США.

Теги: Михайло Фрідман олігархи росія

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