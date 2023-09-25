«Мене хочуть вбити друзі Путіна»: резонансна історія російського втікача

Колишній працівник наближеної до Путіна компанії «ФосАгро» запевняє, що його багато років поспіль намагаються позбавити життя

Російський вигнанець Ігор Сичов стверджує, що на нього вже було вчинено три замахи від людей, наближених до диктатора Володимира Путіна. Поліція Великої Британії перевіряє цю інформацію, пише The Sun.

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48-річний Ігор Сичов нещодавно отримав нову погрозу вбивства, у ній невідомі росіяни обіцять отруїти аби підлаштувати «випадкове падіння з висоти».

Батько двох дітей у березні 2016 року втік із Росії після того, як його родині погрожували та намагалися вбити його. Це сталося після того, як він подав до суду на свою колишню компанію «ФосАгро», якою володіють і керують олігархи та друзі Путіна, за те, що вона не заплатила йому.

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З 2002 по 2013 рік Сичов був керівником податкового департаменту «ФосАгро» і займався, серед іншого, судовою суперечкою комбінату «Апатит», що входить до холдингу, на 17 мільярдів рублів. Комбінат цю суперечку виграв, і, як стверджує Сичов, з нею було укладено усну угоду про велику винагороду. Однак виплачено було лише частину. Компанія «ФосАгро» це заперечує та оголосила претензії Сичова «надуманими та необґрунтованими». Замість цього він стверджував, що компанія обманула його і відмовилася платити заборгованість.

«Я виконав свою частину роботи на відмінно, і повинен був отримати винагороду в розмірі одного відсотка акцій», – заявив Сичов і порушив проти них у Великій Британії судову справу.

Ігор Сичов стверджує, через ці суперечки на його життя неодноразово робили замах. А поки тривала справа, він потрапив у три ДТП у Москві, під час яких ледве не загинув. Він пояснює, що один раз «колесо відлетіло, інший - відмовили гальма, і дві з трьох машин були просто розбиті». На фотографіях також видно наслідки ймовірних замахів – три новенькі джипи бізнесмена побиті і не підлягають ремонту.

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«Найголовніше, що вони намагалися інсценувати це як автомобільні аварії… Це було справжнім дивом, що я вижив», – сказав він. Сичов ствержджує, російське слідство нібито підтвердило навмисне пошкодження автомобілів і порушило кримінальну справу. «Невдовзі після цього справа зникла без будь-яких слідів», – сказав він.

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У 2015 році Василеостровський суд Санкт-Петербурга порушив проти нього кримінальну справу про здирництво грошей у акціонера «ФосАгро» Антошина, а в 2016 році в його будинку було проведено обшук.

Ігор Сичов розповів, як озброєні люди прийшли до нього додому з собаками, погрожували йому та його вагітній дружині, вкрали його паспорт і оголосили, що його заарештують через вісім днів. Після цього Сичов залишив Росію та звернувся з проханням про політичний притулок у Латвії. Росія оголосила його у розшук.

Біженець жив у Латвії з 2018 року, у постійному страху бути вбитим. Він втратив роботу, дім, свою країну та родину.

Нова небезпека життю

Із записів телефонних дзвінків, які також були продемонстровані журналістам The Sun, а також, які були передані поліції Латвії та Великої Британії, стає очевидним: колишнього працівника «ФосАгро» невідомі люди попереджали, що він і його родина будуть убиті, якщо він не припинить справу.

«Співробітники [ФосАгро] зв’язалися зі мною, вимагаючи, щоб я припинив переслідування їх у суді та заплатив 3 мільйони фунтів стерлінгів російській поліції як хабар», – заявив Ігор. Чоловікові вдалося втекти з країни за другим секретним паспортом, який зберігався в посольстві Великої Британії. Проте навіть за межами Росії небезпека триває.

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22 травня 2023 року він отримав електронний лист від чоловіка, який «натрапив на інформацію та докази про плани вбивства [Ігоря]».Таємничий відправник написав: «Ігоре, я хочу звернути твою увагу на наступне: Наказ тебе вбити.

Загроза життю росіянина-вигнанця стала настільки серйозною за останні тижні, що латвійська влада, як повідомляється, попросила для нього додатковий захист. «Це триває вже дев’ять років, і просто відмовитися від цього було б нерозумно. Я просто хочу домогтися справедливості. Я став їхнім ворогом номер один, бо зробив із них дурня», – сказав він The Sun.

Але Ігор боїться подальшої відплати за свою відмову відступити чи замовкнути.

Згадуючи ймовірні замахи, він сказав: «ФосАгро» хотіла швидко поставити крапку у всій цій справі, закрити цю історію. Вони хотіли зробити це на своїх умовах. Але не змогли. Ситуація погіршується, і я більше боюся за своє життя».

Йому довелось розлучитись із дружиною, аби забезпечити родині певну безпеку. Вони залишилися в Росії, і Сичов не бачив жодного зі своїх двох дітей вже сім років. Ймовірно, він ніколи не повернеться до Росії, оскільки залишається в розшуку, переслідується поліцією та дуже впливовою елітою.

«Навіть якщо вони зупинять свою справу проти мене, я не повернуся, доки не закінчиться правління Путіна і не буде справедливості», – запевняє росіянин.

«ФосАгро» – російський хімічний холдинг. Формування холдингу розпочато 2001 року з урахуванням однойменної асоціації споживачів апатитового концентрату; засновником виступала Group Menatep, яка на той момент контролювалася олігархом Михайлом Ходорковським. Група «Фосагро» є одним з лідерів у світі за обсягами випуску фосфоровмісних мінеральних добрив і високосортного апатитового концентрату. Основна продукція компанії, включаючи фосфатну сировину, понад 50 марок добрив, кормові фосфати, аміак та триполіфосфат натрію, використовуються споживачами зі 102 країн світу. Основними ринками збуту продукції, крім Росії та країн СНД, є країни Латинської Америки, Європи та Азії.

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