У Німеччині поліція провела обшук у російського олігарха Усманова
Усманов, який підтримує тісні стосунки з президентом Росії Володимиром Путіним, внесений до списку санкцій Європейського Союзу
Німецькі поліцейські та митники обшукали кілька об'єктів нерухомості на півдні Німеччини, які належать громадянинові Росії, у зв'язку з активами, замороженими відповідно до санкцій Євросоюзу. Про це йдеться у повідомленні Reuters.
Джерело, знайоме із ситуацією, повідомило Reuters, що метою операції став російський олігарх Алішер Усманов. Спеціальна комісія, що отримала назву «Матрьошка», створена санкційним управлінням німецької митниці, повідомила у своїй заяві, що офіцери обшукували нерухомість у Великому Мюнхені та Тегернзеї у Баварії.
Спеціальна комісія німецької митниці заявила, що діяла на підставі ордера на обшук, виданий судом. У відомстві заявили, що не можуть надати додаткову інформацію про операцію з тактичних причин. У вересні 2022 року німецька поліція обшукала віллу Усманова у престижному курортному містечку Роттах-Егерн на березі Тегернзеї. Згодом суд визнав рейди незаконними.
Усманов, який підтримує тісні стосунки з президентом Росії Володимиром Путіним, було внесено до списку санкцій Європейського Союзу після початку війни РФ проти України. За даними Spiegel, слідчі звинувачують Усманова в несплаті 555 млн євро податків до скарбниці Німеччини в період з 2014 по 2022 рік.
Нагадаємо, Рада національної безпеки та оборони досі не застосувала санкції до колишнього міністра внутрішніх справ часів Януковича Віталія Захарченка попри пропозиції уряду. Ще у вересні 2022 року уряд запропонував застосувати проти Захарченка такі види санкцій: «блокування активів – тимчасове позбавлення права користуватися та розпоряджатися активами, що належать фізичній або юридичній особі, а також активами, щодо яких така особа може прямо чи опосередковано вчиняти дії, тотожні за змістом здійсненню права розпорядження ними» та «стягнення в дохід держави активів, що належать фізичній або юридичній особі».
Водночас, Норвегія приєдналася до 11-го пакету санкцій Європейського Союзу (ЄС) проти Росії, який було введено у червні. Таким чином, країна підтримала всі пакети санкцій ЄС.
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