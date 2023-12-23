Що робити з тарифами? Голова Федерації металургів дав пораду державним монополіям

Державні монополії зароблять більше, якщо триматимуть тарифи на стабільному рівні – Біленький

Стабільні тарифи державних монополій допоможуть не тільки пришвидшити темпи відновлення української промисловості, але й допоможуть «Укренерго» та «Укрзалізниці» збільшити власні доходи. Таку думку висловив голова Федерації металургів України Сергій Біленький.

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«Говорити про якісь державні преференції чи допомогу і до війни було не дуже модно, а зараз це неправильно. Але є певні заходи стимулювання промисловості, які держава могла б робити без певних витрат грошей. Просто проводити більш розумну та далекоглядну економічну політику», – відзначив він.

Він підкреслив: державні монополії, підвищуючи тарифи, аргументують це зокрема необхідністю виплачувати раніше взяті кредити. Водночас, вони мають можливість їх реструктуризації.

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«У державних компаній можливостей в плані реструктуризації боргів набагато більше. Можна працювати над перенесення їх на пізній період. У питанні реструктуризації державним компаніям, на відміну від приватних, компромісу достигнути легше – за ними стоїть держава як певний гарант», – наголосив Біленький.

Крім того, для приватних компаній діють певні валютні обмеження, які були введені Національним банком, і вони лишаються сам на сам з викликами, не маючи змоги залучити зовнішнє фінансування.

«Якщо «Укренерго» вдасться провести ефективні переговори щодо реструктуризації боргів, то від цього виграють всі. В першу чергу – сама «Укренерго», яка позбудеться необхідності у короткостроковій перспективі знаходити великі обсяги коштів, які мають йти на погашення кредитів, а зможе зробити це у більш спокійному режимі у післявоєнний період чи принаймні через кілька років, коли ситуація стабілізується», – наголосив Біленький.