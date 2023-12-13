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Зеленський з неанонсованим візитом прибув в Осло

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Зеленський з неанонсованим візитом прибув в Осло
фото: Офіс президента

Президент має відвідати саміт Північних країн

Сьогодні, 13 грудня, президент України Володимир Зеленський  прибув до Осло, столиці Норвегії, з неанонсованим візитом.
Про це повідомила пресслужба уряду Норвегії.

Як зазначається, Зеленський та прем’єр-міністр Норвегії Йонасом Гаром Стере проведуть зустрічі для обговорення різних тем, у тому числі щодо подальшої підтримки України.

Президент також відвідає саміт Північних країн, який відбудеться сьогодні в Осло. Серед головних тем – спільна робота у галузі оборони та безпеки.

Також після зустрічі у Зеленського та Стере запланована спільна пресконференція. «Я радий мати можливість вітати Володимира Зеленського в Норвегії. Сподіваюся на наші конструктивні переговори. Норвегія продовжуватиме підтримувати боротьбу України за самозахист. Ми надаємо цільову, довгострокову підтримку, щоб допомогти Україні в її боротьбі за свободу та демократію. Зусилля України також є важливими для забезпечення свободи та безпеки тут, у Норвегії», – наголосив норвезький прем'єр.

Нагадаємо, у межах робочого візиту до Сполучених Штатів Америки президент України Володимир Зеленський провів зустріч із президентом США Джозефом Байденом.

Президент США висловив свою підтримку Україні та запевнив, що Сполучені Штати стоятимуть на боці України. 

 

Теги: Норвегія Володимир Зеленський переговори

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