Литовська депутатка закликала позбавити Угорщину права голосу в ЄС

Раса Юкнявічене не розуміє, чому ЄС нічого не робить, щоб зупинити угорського прем'єра

Європейська комісія та Рада ЄС повинні розглянути питання про позбавлення Угорщини права голосу в Європейському Союзі. Про це заявила депутатка Європарламенту від Литви Раса Юкнявічене під час звернення до Єврокомісії.

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На її думку, угорський прем'єр-міністр Віктор Орбан працює на російського диктатора Володимира Путіна, а його дії з дестабілізації ЄС необхідно зупинити.

«На кого працює Орбан? На Путіна. Але чому ЄС нічого не робить, щоб зупинити його? Хіба ви не бачите, як Євросоюз розривається зсередини?» – поцікавилася депутатка.

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Проте за її словами, на жаль, методи, щоб зупинити Орбана, занадто слабкі

«Це розчаровує, тому що люди хочуть ефективного ЄС. Ви не можете так продовжувати. Якщо ми дозволимо Путіну знищувати не лише Україну, а й ЄС, нам доведеться зіткнутися з екзистенційними питаннями», – сказала Юкнявічене.

Нагадаємо, 14 грудня голова Європейської ради Шарль Мішель заявив, що лідери ЄС підтримали відкриття переговорів з Україною та Молдовою. Під час голосування щодо України угорський прем'єр Віктор Орбан, який виступав проти відкриття переговорів, залишив зал.

Орбан підтвердив, що проігнорував голосування за початок переговорів про вступ України до Європейського Союзу, а свого ставлення до цього не змінив. Він залишається на своїй думці: Україна не готова до переговорів про вступ до ЄС, рішення про їх початок – це помилкове рішення, і Угорщина залишається від нього осторонь.

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До слова, Канцлер Німеччини Олаф Шольц влаштував прем’єр-міністру Угорщини Віктору Орбану незапланований coffee break у розпал дискусії щодо українського питання на саміті в Брюсселі. Кумедний епізод стався після трьохгодинної дискусії, яка тривала між лідером ЄС 14 грудня