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Угорщина наклала вето на вступ Болгарії до Шенгену, але прем'єр Денков має план

Ірина Озтурк
glavcom.ua
Угорщина наклала вето на вступ Болгарії до Шенгену, але прем'єр Денков має план
Микола Денков назвав вирішення проблеми з вето Угорщини
фото із відкритих джерел

Болгарія назвала варіант вирішення проблеми з вето Угорщини на членство у Шенгені

 

Проблема з вето Угорщини на вступ Болгарії до Шенгену вирішиться, якщо парламент скасує податок на транзит російського газу, заявив прем'єр-міністр Микола Денков. Якщо парламент скасує податок на транзит російського газу територією Болгарії, вирішиться проблема з вето Угорщини на вступ країни до Шенгену, вважає болгарський прем'єр-міністр Микола Денков. Про це він сказав Nova.

За його словами, вето Нідерландів минулого року завадило Болгарії увійти до Шенгенської зони. Згода Амстердама далася Софії нелегко, за останні місяці було зроблено велику роботу, зазначив Денков. Угорщина пригрозила накласти вето на членство Болгарії у Шенгені через мито на транзит російського газу, нагадав глава уряду.

«Я кілька разів казав (прем'єр-міністру Угорщини – «Главком») Віктору Орбану, що цей податок не націлений на Угорщину. Мабуть, є деякі підозри. Їх також можна використовувати як привід. Важливо виключити цей привід і знати, що з Угорщиною у нас не повинно бути проблем із Шенгеном»,– зазначив прем'єр.

Денков згадав телефонну розмову Орбана з колишнім болгарським прем'єром, лідером правоцентристської партії ГЕРБ Бойко Борисовим, нині депутатом Народних зборів щодо податку. Це нормально, що вони поговорили. Зрештою важливе рішення. Із Борисовим ми з цього приводу не розмовляли»,– повідомив він.

«Якщо податок на російський газ буде знято, проблеми з Угорщиною щодо нашого вступу до Шенгену зникнуть»,– переконаний прем'єр.

У жовтні Болгарія вирішила стягувати 20 левів ($10,7, або 1020 руб.) за мегават годину (1 МВт год дорівнює приблизно 95 куб.м газу) за транспортування російського газу своєю територією. Угорщина пригрозила заблокувати членство цієї країни в Шенгені, якщо мито не скасують. У грудні стало відомо, що Нідерланди відмовилися від вето. Проти вступу Болгарії до Шенгенської зони поки що продовжує заперечувати також Австрія.

Нагадаємо, прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан шантажує не лише Україну. Його країна почала також тиснути на Болгарію – погрожує, що не впустить державу до Шенгенської зони. Про це передає Reuters.

Видання зазначає, що Угорщина накладе вето на вступ Болгарії до європейської безвізової Шенгенської зони. На такий крок Будапешт готовий піти, якщо Софія не піде на поступки.

Будапешт вимагає від Софії скасувати податок на транзит російського газу. У випадку ухвалення податку, вартість газу стане вищою на 20%. Зазначається, що загроза вето з'явилася після того, як 14 грудня 26 країн-членів ЄС, крім Угорщини, домовилися про початок переговорів про вступ України до Євросоюзу. Оминути обмеження з боку Орбана вдалося, попросивши його перед голосуванням покинути залу засідань.

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Теги: Австрія міністр Нідерланди Угорщина партії транзит Болгарія парламент

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