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Німців вчать ще більше економити: на чому Берлін заощадить державний бюджет

Ірина Озтурк
glavcom.ua
Німців вчать ще більше економити: на чому Берлін заощадить державний бюджет
Персічних німців чекають не надто прості часи економії
фото із відкритих джерел

Берлін заощадить на фермерах, пасажирах та безробітних

Правляча коаліція Німеччини погодила нові пропозиції щодо зниження навантаження на федеральний бюджет у 2024 році. Про це пише Reuters із посиланням на джерело. Пропонується скасувати з 2025 року субсидії на дизельне паливо для сільгосптехніки, незважаючи на протести фермерів, що посилилися. Очікується, що цей захід дозволить заощадити близько 142 млн євро.

З 1 травня планується підвищити авіаційний податок майже на 20% – до 70,83 євро на пасажира, залежно від тривалості польоту та пункту призначення. Це дасть можливість скарбниці заощадити 445 млн. євро. Очікується, що авіакомпанії перекладуть ці витрати на пасажирів.

Центрам зайнятості дозволять позбавляти допомоги (Bürgergeld) безробітних, які без поважних причин відмовляються від відповідних вакансій, – ще 170 млн євро економії. Фінансування Федерального агентства зайнятості з бюджету мають намір скоротити на 1,5 млрд євро у 2024 та 2025 роках. Очікується, що документ буде ухвалено парламентом 2 лютого – наприкінці тижня, коли планується ухвалити бюджет на цей рік. 

Нагадаємо, фермери у Німеччині відновили протести проти скасування пільг, пише Focus Online. За інформацією порталу, вони почали блокувати автомобільні траси. Найважливіші дороги в країні перекривають вантажівками та тракторами, незважаючи на заборони та попередні домовленості.

Так само страйкуватимуть і представники німецької залізниці. Профспілка машиністів Німеччини GDL оголосила про загальний страйк із 10 по 12 січня. До того ж він збігається із обіцяним протягом цього тижня протестом фермерів, які, серед іншого, планують перекрити низку доріг у Німеччині. Про це пише Zdf Heute. Переговори між GDL і Deutsche Bahn зайшли в глухий кут 24 листопада: профспілка вимагає підвищення зарплати на 555 євро на місяць і виплати премій, що компенсують інфляцію, а також перехід для співробітників зі змінним графіком з 38-годинного робочого тижня на 35-годинний, у той час як компанія готова погодитися лише на одноразову премію та підвищення зарплати на 11% на 32 місяці.

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Теги: коаліція переговори Берлін страйк фінансування протест профспілка бюджет Німеччина мітинг

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