ISW пояснив, що означають заяви Путіна, що Захід є «ворогом Росії»
Путін висловив думку, що західні еліти докладають зусиль, щоб роз'єднати Росію на п'ять частин, використовуючи Україну
Аналітики Інституту вивчення війни (ISW) проаналізували виступ російського президента Володимира Путіна, в якому той визначив Захід як «ворога Росії» і заявив про ведення РФ «екзистенційної війни проти Заходу» в Україні. Про це йдеться у звіті американського Інституту вивчення війни (ISW).
Путін відповів на питання російського військовослужбовця про допомогу Заходу Україні під час зустрічі у військовому госпіталі Московської області 1 січня. Він заявив, що проблема полягає не в тому, що Захід підтримує Україну, а в тому, що сам Захід є «ворогом Росії».
Путін підкреслив, що «Україна сама по собі не є ворогом (для Росії – ред.)», але що західні гравці, «які хочуть знищити російську державність» і досягти «стратегічної поразки Росії на полі бою», є ворогами Росії.
Путін висловив думку, що західні еліти докладають зусиль, щоб роз'єднати Росію на п'ять частин, використовуючи Україну. Проте він підкреслив, що ситуація на фронтах змінюється, і Росія «розбереться (із Заходом – ред.) швидше», ніж Захід зможе розправитися з Росією на полях боїв в Україні.
Путін додав, що проблема не в постачанні західної допомоги Україні, і зазначив, що Україна вже «повністю зруйнована», що від неї «нічого не залишилося», і що вона «існує тільки на подачки».
Путін натякнув, що Росія веде в Україні екзистенційну війну проти Заходу, і зазначив, що західна риторика останнім часом переорієнтувалася на те, як «швидко закінчити конфлікт».
Аналітики зазначають: це формулювання означає, що Путін бачить конфлікт і потенційні переговори між Росією і Заходом, а не конфлікт і потенційні переговори між Росією і Україною.
Путін додав, що Росія також хоче завершити конфлікт між Росією і Заходом, але тільки на умовах Кремля, і підкреслив, що Росія не здасть своїх позицій.
Президент РФ представляє Україну не як самостійного учасника, а відтворює своє вторгнення в Україну як конфронтуючу ситуацію між Росією та Заходом – спеціально викриваючи ситуацію, коли Росія вторглася з метою підриву українського суверенітету та територіальної цілісності.
Наголос Путіна на зміні наративів на Заході може свідчити про те, що він сприйматиме та/або представлятиме будь-яке послаблення підтримки України з боку Заходу і будь-які поразки України на полі бою як перемогу Росії в цьому нібито російсько-західному протистоянні.
Те, що Путін представляє свою війну в Україні як боротьбу Росії проти Заходу, а не України, вказує на те, що він не має наміру вести добросовісні переговори з Україною і ставить інформаційні умови, спрямовані на те, щоб переконати Захід зрадити Україну шляхом переговорів.
Путін, ймовірно, свідомо і неправдиво виставляє Україну безправним пішаком у конфлікті між Росією і Заходом, щоб замаскувати свої експансіоністські і максималістські цілі щодо встановлення повного ефективного російського контролю над Україною.
«Заява Путіна від 1 січня про переговори стосується його наміру вести переговори виключно із Заходом про майбутнє України в російській сфері впливу і лише про відмову Заходу від України», – ідеться у звіті.
Аналітики пишуть, що раніше Путін дотримувався подібної лінії, коли висунув два ультиматуми Сполученим Штатам і НАТО в грудні 2021 року, які мали на меті змусити Захід визнати сферу впливу Росії у Східній Європі, поступившись суттєвими елементами суверенітету України в ім'я деескалації конфлікту між Заходом і Росією, який розпалював Путін.
Будь-яка прихильність Заходу до переговорів про майбутнє України в обхід України буде сигналом для Росії, що вона може нав'язувати свою волю країнам, які, на її думку, перебувають у сфері її впливу, потенційно включаючи Фінляндію та Молдову, про які російські діячі почали створювати інформаційні умови для майбутніх кампаній.
Путін може розширити свої військові цілі в Україні, включивши до них конфронтацію із Заходом, щоб створити умови для постійного нарощування російської армії і виправдати високі жертви на полі бою.
Крім того, його заяви, ймовірно, свідчать про те, що він готує довгострокове виправдання для того, щоб тримати війська мобілізованими і залученими в бойові дії для нібито захисту суверенітету Росії проти Заходу.
Як повідомлялося, російський диктатор Володимир Путін заявив, що у нього «все кипить» через удар ЗСУ по Білгороду.
Нагадаємо, російський диктатор Володимир Путін заявив, що Україна для РФ не є ворогом. Відповідну заяву він зробив 1 січня, під час візиту до військового шпиталю ім. Вишневського.
Коментарі — 0