Болгарія відправила Україні першу партію бронетранспортерів

У відправці техніки виникла затримка через логістичні складності, тому прискорити її не було можливості

Болгарія відправила Україні перших 30 вагонів з бронетранспортерами. Всього у цій партії 100 одиниць техніки, повідомив міністр оборони країни Тодор Тагарєв, пише Novinite.

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Операція з транспортування бронетехніки почалася 29 січня, а перша колона з 30 вагонів відправилася 7 березня. Загальна вартість пакета військової допомоги перевищила 170 тисяч болгарських левів (понад 3,6 млн грн).

Коментуючи затримку в постачанні допомоги, Тагарєв наголосив на логістичній складності, додавши, що прискорення відправки було неможливим. Він також наголосив на важливості постійної підтримки України та підкреслив, що Болгарія «залишається пильною у відстеженні ситуації та підтримці готовності до регіональних викликів».

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До слова, Україна почала виробляти аналоги західних бронемашин M113, MaxxPro і Humvee. Українські відповідники назвали «Лис», «Сікач» і «Характерник». Представник Головного управління розвідки Андрій Юсов зазначив, що нова українська техніка вже довела свою ефективність на полі бою. Ії використовували під час оборонної операції та подальшого прикриття.

Нагадаємо, Міністерство оборони Данії оголосило про новий пакет військової допомоги Україні на 1,7 млрд данських крон (близько 228 млн євро). Він передбачає боєприпаси для артилерії та ППО, безпілотники й допомогу в розмінуванні.

Раніше повідомлялося, що Чехія отримала попередню згоду на купівлю додаткових 200 тис снарядів на додаток до обов’язкової закупівлі 300 тис артилерійських боєприпасів для України. Про це заявив прем'єр-міністр країни Петро Фіала.