Головна Світ Політика
search button user button menu button

Болгарія відправила Україні першу партію бронетранспортерів

Валерій Ульяненко
glavcom.ua
Болгарія відправила Україні першу партію бронетранспортерів
Україна отримає від Болгарії 30 вагонів зі 100 бронетранспортерами
фото ілюстративне

У відправці техніки виникла затримка через логістичні складності, тому прискорити її не було можливості

Болгарія відправила Україні перших 30 вагонів з бронетранспортерами. Всього у цій партії 100 одиниць техніки, повідомив міністр оборони країни Тодор Тагарєв, пише Novinite.

Операція з транспортування бронетехніки почалася 29 січня, а перша колона з 30 вагонів відправилася 7 березня. Загальна вартість пакета військової допомоги перевищила 170 тисяч болгарських левів (понад 3,6 млн грн).

Коментуючи затримку в постачанні допомоги, Тагарєв наголосив на логістичній складності, додавши, що прискорення відправки було неможливим. Він також наголосив на важливості постійної підтримки України та підкреслив, що Болгарія «залишається пильною у відстеженні ситуації та підтримці готовності до регіональних викликів».

До слова, Україна почала виробляти аналоги західних бронемашин M113, MaxxPro і Humvee. Українські відповідники назвали «Лис», «Сікач» і «Характерник». Представник Головного управління розвідки Андрій Юсов зазначив, що нова українська техніка вже довела свою ефективність на полі бою. Ії використовували під час оборонної операції та подальшого прикриття.

Нагадаємо, Міністерство оборони Данії оголосило про новий пакет військової допомоги Україні на 1,7 млрд данських крон (близько 228 млн євро). Він передбачає боєприпаси для артилерії та ППО, безпілотники й допомогу в розмінуванні.

Раніше повідомлялося, що Чехія отримала попередню згоду на купівлю додаткових 200 тис снарядів на додаток до обов’язкової закупівлі 300 тис артилерійських боєприпасів для України. Про це заявив прем'єр-міністр країни Петро Фіала.

Читайте також: Хто долучився до ініціативи із закупівлі боєприпасів для України: повний список країн
Теги: Болгарія Україна військова техніка

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Польські фермери тимчасово розблокували рух через один пункт пропуску: яка ситуація на кордоні
Польські фермери тимчасово розблокували рух через один пункт пропуску: яка ситуація на кордоні
10 березня, 10:14
Пісторіус зазначив, що зараз не можна «піддатися Путіну»
Пісторіус прокоментував витік розмови німецьких офіцерів
3 березня, 21:20
Майя Санду заявила, що атака на Одесу свідчить про необхідність збільшення допомоги Україні
Президентка Молдови відреагувала на російську атаку по Одесі
3 березня, 01:45
Президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган 28 лютого заявив, що Анкара готова надати Росії та Україні ще одну платформу для переговорів
Китай і Туреччина розробляють переговорні платформи щодо війни в Україні – ISW
29 лютого, 06:50
Макрон не виключає можливість відправлення військовослужбовців із західних країн в Україну
Франція – новий куратор України?
28 лютого, 16:30
У Полтаві пролунали вибухи
У Полтаві пролунали вибухи
27 лютого, 02:50
Україна – досить міцна річ, але і в неї є межа міцності
Що стало наслідками поразки України сто років тому
26 лютого, 09:09
Велика Британія виділяє близько $310 млн на закупівлю і виробництво артилерійських снарядів для України
Британія у роковини вторгнення РФ оголосила про пакет боєприпасів для України
24 лютого, 07:58
Антоніо Таяні зазначив, що ситуація, коли повноправний член НАТО у стані війни з Росією «означає Третю світову»
Глава МЗС Італії повідомив, коли Україна зможе стати членом ЄС та НАТО
19 лютого, 01:20

Політика

Чи зможе Росія напасти на країну НАТО: Столтенберг дав відповідь
Чи зможе Росія напасти на країну НАТО: Столтенберг дав відповідь
Голова МЗС Італії прокоментував введення західних військ в Україну
Голова МЗС Італії прокоментував введення західних військ в Україну
Росія готує напад на НАТО у 2026 році – Business Insider
Росія готує напад на НАТО у 2026 році – Business Insider
Фінляндія уп'ятеро збільшила виробництво боєприпасів: яка причина
Фінляндія уп'ятеро збільшила виробництво боєприпасів: яка причина
Генсек ООН висловився про спробу Путіна провести «вибори» на окупованій території України
Генсек ООН висловився про спробу Путіна провести «вибори» на окупованій території України
Світ на порозі кризи? Європейці нарахували 300 млн осіб, яким потрібна допомога
Світ на порозі кризи? Європейці нарахували 300 млн осіб, яким потрібна допомога

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
16K
Прощена неділя 2024: традиції, як просити пробачення, молитва та заборони
13K
Окупанти досягли успіхів на одному напрямку: аналіз ISW
5384
«Звернення» Путіна: хакери дали змогу росіянам почути правду (відео)
4323
«Бавовна» у Росії, Байден звернувся до Конгресу через допомогу Україні: головне за ніч
3943
Народна депутатка повідомила, хто був ціллю окупантів у Одесі
3323
Безпілотники атакували об'єкт, що входить до нафтопроводу «Дружба»

Новини

«Звернення» Путіна: хакери дали змогу росіянам почути правду (відео)
Сьогодні, 15:35
Теплова генерація накопичила найбільші за чотири роки запаси вугілля на складах
Сьогодні, 13:48
Майже без опадів, місцями туман: прогноз погоди на 16 березня
Сьогодні, 06:15
Міжнародний день спортивних автоперегонів. Що відзначаємо 16 березня
Сьогодні, 00:20
Місцями опади та туман: прогноз погоди на 15 березня
Вчора, 06:30
В Україні вдруге за добу лунала масштабна повітряна тривога
Вчора, 06:18

Прес-релізи

У Києві запустили акселератор для технологічних рішень «Стійке місто»
У Києві запустили акселератор для технологічних рішень «Стійке місто»
7 березня, 12:55
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2024, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua