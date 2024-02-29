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Китай і Туреччина розробляють переговорні платформи щодо війни в Україні – ISW

Діана Гасюк
glavcom.ua
Китай і Туреччина розробляють переговорні платформи щодо війни в Україні – ISW
Президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган 28 лютого заявив, що Анкара готова надати Росії та Україні ще одну платформу для переговорів
фото з відкритих джерел

Росія раніше активно використовувала у своїй пропаганді підхід Китаю до розпливчастого мирного політичного плану для України

Туреччина та Китай, ймовірно, розробляють власні переговорні платформи для врегулювання війни в Україні, які Кремль може використовувати для просування своїх наративів щодо переговорів та війни. Про це йдеться у звіті американського Інституту вивчення війни (ISW).

Росія раніше активно використовувала у своїй пропаганді підхід Китаю до розпливчастого мирного політичного плану для України.

Раніше в МЗС Китаю заявили, що спеціальний представник уряду Китаю у справах Євразії Лі Хуей відвідає Україну, РФ та кілька країн Європи для вирішення військового «конфлікту». Президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган, у свою чергу, 28 лютого заявив, що Анкара готова надати Росії та Україні ще одну платформу для переговорів.

Аналітики зазначають, що Кремль, швидше за все, перетворить ці запропоновані платформи на інформаційну зброю, щоб просувати ідею про те, що Україна є стороною, яка відмовляється від переговорів. Експерти ISW продовжують вважати, що Кремль не зацікавлений у сумлінних переговорах з Україною та не зацікавлений у припиненні війни на будь-яких умовах, окрім чітко сформульованих РФ.

Раніше повідомлялося, що Туреччина знову готова відновити процес переговорів між Росією та Україною, який раніше відбувався в Стамбулі. 

Нагадаємо, незабаром президенти Туреччини та України можуть провести чергову зустріч щодо війни в Україні.

Як повідомлялося, візит російського лідера Володимира Путіна до Туреччини перенесено на пізніший термін.

Теги: війна переговори росія президент Україна Анкара Китай Туреччина

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