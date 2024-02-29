Китай і Туреччина розробляють переговорні платформи щодо війни в Україні – ISW

Президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган 28 лютого заявив, що Анкара готова надати Росії та Україні ще одну платформу для переговорів

Росія раніше активно використовувала у своїй пропаганді підхід Китаю до розпливчастого мирного політичного плану для України

Туреччина та Китай, ймовірно, розробляють власні переговорні платформи для врегулювання війни в Україні, які Кремль може використовувати для просування своїх наративів щодо переговорів та війни. Про це йдеться у звіті американського Інституту вивчення війни (ISW).

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Росія раніше активно використовувала у своїй пропаганді підхід Китаю до розпливчастого мирного політичного плану для України.

Раніше в МЗС Китаю заявили, що спеціальний представник уряду Китаю у справах Євразії Лі Хуей відвідає Україну, РФ та кілька країн Європи для вирішення військового «конфлікту». Президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган, у свою чергу, 28 лютого заявив, що Анкара готова надати Росії та Україні ще одну платформу для переговорів.

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Аналітики зазначають, що Кремль, швидше за все, перетворить ці запропоновані платформи на інформаційну зброю, щоб просувати ідею про те, що Україна є стороною, яка відмовляється від переговорів. Експерти ISW продовжують вважати, що Кремль не зацікавлений у сумлінних переговорах з Україною та не зацікавлений у припиненні війни на будь-яких умовах, окрім чітко сформульованих РФ.

Раніше повідомлялося, що Туреччина знову готова відновити процес переговорів між Росією та Україною, який раніше відбувався в Стамбулі.

Нагадаємо, незабаром президенти Туреччини та України можуть провести чергову зустріч щодо війни в Україні.

Як повідомлялося, візит російського лідера Володимира Путіна до Туреччини перенесено на пізніший термін.