Пісторіус прокоментував витік розмови німецьких офіцерів

Пісторіус зазначив, що зараз не можна «піддатися Путіну»

Борис Пісторіус: «Це частина інформаційної війни, яку веде Путін»

Міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус вважає скандал із перехопленням Росією розмови між німецьких Військово-повітряних сил частиною інформаційної війни, яку веде Росія. Про це повідомляє N-TV.

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За словами німецького міністра, публікація російськими пропагандистами перехопленої розмови офіцерів ВПС Німеччини – це «гібридна дезінформаційна атака» з боку Росії.

«Це частина інформаційної війни, яку веде Путін (російський диктатор – ред.). Йдеться про розкол. Йдеться про підрив нашої єдності. І, відповідно, ми повинні реагувати на це особливо обережно, але не менш рішуче», – наголосив він.

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Пісторіус додав, що зараз не можна «піддатися Путіну». Він сподівається, що цього не станеться.

Як повідомлялося, високопоставлені німецькі чиновники підтвердили автентичність запису офіцерів ВПС під час онлайн-зустрічі, що відбулася на комерційній незашифрованій платформі WebEx.

Як відомо, Німеччина не готова передавати Україні далекобійні ракети Taurus, оскільки вони можуть використовуватися для ударів по Москві.

Нагадаємо, Бундестаг схвалив надання Україні далекобійних ракет Taurus. Народний депутат, заступник голови комітету з питань нацбезпеки, оборони та розвідки Єгор Чернєв наголосив, що остаточне рішення про надання ракет Україні залишається за німецьким канцлером Олафом Шольцом.

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Раніше німецька компанія Taurus Systems GmbH спростувала заяву експерта Соціал-демократичної партії Німеччини з питань оборони Йоганнеса Арльта про те, що оборонна промисловість Німеччини не зможе швидко поповнити запаси ракет у разі постачання їх Україні.

До слова, президент Франції Еммануель Макрон та канцлер Німеччини Олаф Шольц сильно розходяться в думках щодо військової допомоги Україні. Конфлікт між союзниками України відбувається у складний момент її кампанії з відсічі російському вторгненню. У зв’язку з тим, що європейські країни не виконують зобов’язань щодо артилерії, а життєво важлива допомога США затримується в Конгресі, українські чиновники стурбовані тим, що російські війська можуть прорвати їхню оборону до літа.