Головна Світ Соціум
search button user button menu button

Пісторіус прокоментував витік розмови німецьких офіцерів

Діана Гасюк
glavcom.ua
Пісторіус прокоментував витік розмови німецьких офіцерів
Пісторіус зазначив, що зараз не можна «піддатися Путіну»
фото з відкритих джерел

Борис Пісторіус: «Це частина інформаційної війни, яку веде Путін»

Міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус вважає скандал із перехопленням Росією розмови між німецьких Військово-повітряних сил частиною інформаційної війни, яку веде Росія. Про це повідомляє N-TV.

За словами німецького міністра, публікація російськими пропагандистами перехопленої розмови офіцерів ВПС Німеччини – це «гібридна дезінформаційна атака» з боку Росії.

«Це частина інформаційної війни, яку веде Путін (російський диктатор – ред.). Йдеться про розкол. Йдеться про підрив нашої єдності. І, відповідно, ми повинні реагувати на це особливо обережно, але не менш рішуче», – наголосив він.

Пісторіус додав, що зараз не можна «піддатися Путіну». Він сподівається, що цього не станеться.

Як повідомлялося, високопоставлені німецькі чиновники підтвердили автентичність запису офіцерів ВПС під час онлайн-зустрічі, що відбулася на комерційній незашифрованій платформі WebEx. 

Як відомо, Німеччина не готова передавати Україні далекобійні ракети Taurus, оскільки вони можуть використовуватися для ударів по Москві. 

Нагадаємо, Бундестаг схвалив надання Україні далекобійних ракет Taurus. Народний депутат, заступник голови комітету з питань нацбезпеки, оборони та розвідки Єгор Чернєв наголосив, що остаточне рішення про надання ракет Україні залишається за німецьким канцлером Олафом Шольцом.

Раніше німецька компанія Taurus Systems GmbH спростувала заяву експерта Соціал-демократичної партії Німеччини з питань оборони Йоганнеса Арльта про те, що оборонна промисловість Німеччини не зможе швидко поповнити запаси ракет у разі постачання їх Україні. 

До слова, президент Франції Еммануель Макрон та канцлер Німеччини Олаф Шольц сильно розходяться в думках щодо військової допомоги Україні. Конфлікт між союзниками України відбувається у складний момент її кампанії з відсічі російському вторгненню. У зв’язку з тим, що європейські країни не виконують зобов’язань щодо артилерії, а життєво важлива допомога США затримується в Конгресі, українські чиновники стурбовані тим, що російські війська можуть прорвати їхню оборону до літа. 

Читайте також:

Теги: Україна диктатор Олаф Шольц скандал путін росія Німеччина Єгор Чернєв

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Проблеми із платежами у російського бізнесу почалися не тільки із Туреччиною, а й з Китаєм
Банки Гонконгу відмовляються приймати платежі від росіян
6 лютого, 07:44
Шольц начебто вважав посаду керівника НАТО «надто важливою, щоб довірити її християнському демократу з Німеччини»
Шольц заблокував кандидатуру Урсули фон дер Ляєн на посаду генсека НАТО
18 лютого, 01:50
Росія почала наступ на трьох напрямках одночасно: аналіз ISW
Росія почала наступ на трьох напрямках одночасно: аналіз ISW
19 лютого, 06:30
Наслідки удару по аеродрому «Бельбек»
Удар по аеродрому «Бельбек»: британська розвідка анонсувала неприємності для РФ
10 лютого, 12:59
Кампанія охопить громадян у країнах з найбільшою кількістю виборців у ЄС
Google запустить кампанію, яка буде протидіяти фейкам у ЄС – Reuters
16 лютого, 08:16
У 2023 році Росія продовжила постачати до ЄС нафтопродукти та газ, які не перебувають під санкціями
Скільки грошей заплатив Євросоюз Росії за нафту і газ: дані Europstat
16 лютого, 14:59
Зеленський: «Ми маємо максимально прагматично робити все, щоб і Україна, і кожен із наших партнерів ставали сильнішими, щоб ми могли захищатися від російського зла»
Коли народи в Європі не знаходять спільної мови, тоді радіє Москва – Зеленський
21 лютого, 20:44
Міністр закордонних справ Литви закликав до подальшої військової допомоги Заходу Україні, яка зазнала нападу з боку Росії
«Ми не знаємо, скільки часу залишилося»: глава МЗС Литви б'є на сполох через плани Путіна
19 лютого, 13:35
24 лютого виповнюється два роки, як Росія розпочала повномасштабне вторгнення
Сьогодні другі роковини повномасштабної війни в Україні
24 лютого, 07:15

Соціум

Польща веде неофіційні переговори з ЄС щодо агросектору – ЗМІ
Польща веде неофіційні переговори з ЄС щодо агросектору – ЗМІ
Пісторіус прокоментував витік розмови німецьких офіцерів
Пісторіус прокоментував витік розмови німецьких офіцерів
У Німеччині співробітник консульства РФ напав на жінку, яка принесла квіти до меморіалу в пам’ять Навального
У Німеччині співробітник консульства РФ напав на жінку, яка принесла квіти до меморіалу в пам’ять Навального
Росіяни повідомили про наслідки нічного бою силовиків та повстанців у Інгушетії
Росіяни повідомили про наслідки нічного бою силовиків та повстанців у Інгушетії
Путін заслав на Захід шпигунів під прикриттям. WSJ розкрила, за кого вони себе видають
Путін заслав на Захід шпигунів під прикриттям. WSJ розкрила, за кого вони себе видають
Італія виведе зі Словаччини свою систему ППО: Фіцо обурився
Італія виведе зі Словаччини свою систему ППО: Фіцо обурився

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
19K
Китай і РФ обговорили війну в Україні. Пекін зробив висновок
14K
Російський пропагандист розкрив втрати окупантів в Авдіївці
12K
Петро Порошенко і його бумеранг
11K
Законопроєкт про мобілізацію: нардеп розповів, щодо яких скандальних положень дійшли згоди
7655
Путін заслав на Захід шпигунів під прикриттям. WSJ розкрила, за кого вони себе видають
5852
У Дніпрі пролунала серія вибухів

Новини

Невеликий дощ та до 16° тепла: прогноз синоптиків на початок тижня
Сьогодні, 16:37
В Уряді сподіваються покращити ситуацію з боргами на балансуючому ринку електроенергії вже навесні
Сьогодні, 13:52
Хмарно, місцями дощ: прогноз погоди на 3 березня
Сьогодні, 05:50
Міжнародний день письменника. Які свята відзначаємо 3 березня
Сьогодні, 00:00
У січні борги на балансуючому ринку електроенергії приросли на 800 млн грн – радник прем’єра
Вчора, 13:29
Хмарно, без опадів: прогноз погоди на 2 березня
Вчора, 06:10

Прес-релізи

Delo.ua та журнал «ТОП-100. Рейтинги найбільших» нагородили переможців рейтингу «ТопФінанс»
Delo.ua та журнал «ТОП-100. Рейтинги найбільших» нагородили переможців рейтингу «ТопФінанс»
2 березня, 08:55
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2024, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua