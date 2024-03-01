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Військові катери й не тільки. Нідерланди передадуть Україні нову допомогу

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Військові катери й не тільки. Нідерланди передадуть Україні нову допомогу
Нідерланди нададуть Україні десантно-штурмовий катер Cb90
фото з відкритих джерел

Нідерланди спрямують 250 млн євро на чеську ініціативу щодо замовлення великої кількості боєприпасів для України

Нідерланди нададуть новий пакет військової допомоги для України. До нього увійдуть катери, а також десантні катери. Також будуть виділені кошти на закупівлю боєприпасів. Про це повідомляє Міністерство оборони Нідерландів.

«Нідерланди нададуть Україні швидкі, високоманеврові гумові та патрульні катери, а також десантні кораблі. Нідерланди також виділили 250 млн євро на чеську ініціативу щодо замовлення великої кількості артилерійських снарядів для України в короткостроковій перспективі», – сказано у повідомленні.

Зокрема, Україна отримає:

  • 14 надувних човнів з жорстким корпусом (RHIB);
  • вісім мілітаризованих річкових патрульних катерів;
  • десантно-штурмовий катер Cb90.

Пресслужба Міноборони зазначає, деякі з цих плавзасобів будуть поставлені з власних запасів оборонного відомства, а інші – з промислових підприємств.

Крім того, нещодавно було оголошено, що Нідерланди нададуть додаткову допомогу у вигляді боєприпасів на суму понад 100 мільйонів євро.

Нагадаємо, президент Володимир Зеленський і голова уряду Нідерландів Марк Рютте 1 березня підписали двосторонню угоду про співпрацю у сфері безпеки.

До слова, Нідерланди замовили в Чехії для України дев'ять одиниць новітньої самохідної артилерійської установки Dita.

Як повідомлялося, Чехія прагне організувати групу країн, які допоможуть профінансувати поставки в Україну 800 тис. боєприпасів, про які нещодавно згадував чеський президент Петр Павел.

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Теги: війна Нідерланди корабель боєприпаси

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