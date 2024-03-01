Військові катери й не тільки. Нідерланди передадуть Україні нову допомогу

Нідерланди спрямують 250 млн євро на чеську ініціативу щодо замовлення великої кількості боєприпасів для України

Нідерланди нададуть новий пакет військової допомоги для України. До нього увійдуть катери, а також десантні катери. Також будуть виділені кошти на закупівлю боєприпасів. Про це повідомляє Міністерство оборони Нідерландів.

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«Нідерланди нададуть Україні швидкі, високоманеврові гумові та патрульні катери, а також десантні кораблі. Нідерланди також виділили 250 млн євро на чеську ініціативу щодо замовлення великої кількості артилерійських снарядів для України в короткостроковій перспективі», – сказано у повідомленні.

Зокрема, Україна отримає:

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14 надувних човнів з жорстким корпусом (RHIB);

вісім мілітаризованих річкових патрульних катерів;

десантно-штурмовий катер Cb90.

Пресслужба Міноборони зазначає, деякі з цих плавзасобів будуть поставлені з власних запасів оборонного відомства, а інші – з промислових підприємств.

Крім того, нещодавно було оголошено, що Нідерланди нададуть додаткову допомогу у вигляді боєприпасів на суму понад 100 мільйонів євро.

Нагадаємо, президент Володимир Зеленський і голова уряду Нідерландів Марк Рютте 1 березня підписали двосторонню угоду про співпрацю у сфері безпеки.

До слова, Нідерланди замовили в Чехії для України дев'ять одиниць новітньої самохідної артилерійської установки Dita.

Як повідомлялося, Чехія прагне організувати групу країн, які допоможуть профінансувати поставки в Україну 800 тис. боєприпасів, про які нещодавно згадував чеський президент Петр Павел.