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Глава МЗС Італії повідомив, коли Україна зможе стати членом ЄС та НАТО

Діана Гасюк
glavcom.ua
Глава МЗС Італії повідомив, коли Україна зможе стати членом ЄС та НАТО
Антоніо Таяні зазначив, що ситуація, коли повноправний член НАТО у стані війни з Росією «означає Третю світову»
фото з відкритих джерел

Київ не може вступити до військового Альянсу, поки перебуває у стані війни

Україна може стати членом Європейського Союзу та НАТО, але вже після закінчення війни з Росією. Про це сказав міністр закордонних справ Італії Антоніо Таяні, пише Reuters.

«Месидж Росії дуже чіткий: Україна буде членом Європейського Союзу, а потім ми працюємо над тим, щоб Україна стала членом НАТО», – сказав Таяні на Мюнхенській конференції з безпеки.

Проте, за його словами, членство в НАТО неможливе, поки Україна перебуває у стані війни з Росією.

«Ми маємо бути дуже обережними», – сказав Таяні та додав, що ситуація, коли повноправний член НАТО у стані війни з Росією «означає Третю світову». 

Раніше верховний представник Євросоюзу із закордонних справ і політики безпеки Жозеп Боррель, під час свого виступу на Мюнхенській конференції з безпеки висловив думку, що війна в Україні стає дедалі більше технологічною і невдовзі в ній будуть елементи із «Зоряних війн», зокрема це стосується застосування на полі бою дронів та штучного інтелекту.

Як відомо, через низку проблем вступ України до Євросоюзу може бути відтермінований щонайменше до 2030 року. Не виключено, що Київ може чекатиме і до наступного десятиліття. 

Нагадаємо, 14 грудня голова Європейської ради Шарль Мішель заявив, що лідери ЄС підтримали відкриття переговорів з Україною та Молдовою. Під час голосування щодо України угорський прем'єр Віктор Орбан, який виступав проти відкриття переговорів, залишив зал.

Раніше Орбан підтвердив, що проігнорував голосування за початок переговорів про вступ України до Європейського Союзу, а свого ставлення до цього не змінив. Він залишається на своїй думці: Україна не готова до переговорів про вступ до ЄС, рішення про їх початок – це помилкове рішення, і Угорщина залишається від нього осторонь. 

Теги: НАТО війна Угорщина Віктор Орбан Україна Боррель

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