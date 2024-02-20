Болгарія затримує відправку 100 бронетранспортерів Україні: у чому причина

Затримка відбулася через бажання Софії отримати фінансування від НАТО на транспортування

Міністра оборони Болгарії постійно критикують через його повільні дії

Болгарія затримує постачання 100 бронетранспортерів Україні, оскільки міністерство оборони звернулося до НАТО із проханням покрити транспортні витрати. Про це повідомляє Euractiv.

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Рішення про відправку машин було ухвалено більше трьох місяців тому в парламенті, а МВС Болгарії та Міноборони України підписали угоду про їх постачання.

«Болгарія може дуже допомогти Україні, але відбулася затримка через те, що адміністрація міноборони не працює оптимально», – заявив депутат Івайло Мірчев від правлячої коаліції.

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Міністра оборони Тодора Тагарьова постійно критикують через його повільні дії партії, які підтримують проєвропейський уряд у Софії. За його словами, затримка відбулася тому, що Софія хоче, щоб союзники НАТО профінансувати транспортування.

«Це не елементарна транспортна операція, тому що потрібно задіяти чимало потягів», – заявив Тагарьов. Міністр оборони країни додав, що логістика складна і зусилля Болгарії «гідно оцінені українською стороною».

Euractiv надіслала запит до міноборони Болгарії з проханням назвати причини, з яких досі не відбулося постачання БТР Україні, але наразі не отримала відповіді.

Нагадаємо, уряд Болгарії схвалив постачання Україні майже сотні бронетранспортерів. Йшлося про схвалення проєкту угоди між МВС Болгарії і Міноборони України про безоплатне надання бронетранспортної техніки. Надання бронетехніки, яка не використовується Міноборони Болгарії, було погоджено під час візиту президента України Володимира Зеленського до країни у липні 2023 року.