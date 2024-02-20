Головна Світ Політика
search button user button menu button

Болгарія затримує відправку 100 бронетранспортерів Україні: у чому причина

Валерій Ульяненко
glavcom.ua
Болгарія затримує відправку 100 бронетранспортерів Україні: у чому причина
Затримка відбулася через бажання Софії отримати фінансування від НАТО на транспортування
фото: Тодор Тагарьов

Міністра оборони Болгарії постійно критикують через його повільні дії

Болгарія затримує постачання 100 бронетранспортерів Україні, оскільки міністерство оборони звернулося до НАТО із проханням покрити транспортні витрати. Про це повідомляє Euractiv.

Рішення про відправку машин було ухвалено більше трьох місяців тому в парламенті, а МВС Болгарії та Міноборони України підписали угоду про їх постачання.

«Болгарія може дуже допомогти Україні, але відбулася затримка через те, що адміністрація міноборони не працює оптимально», – заявив депутат Івайло Мірчев від правлячої коаліції.

Міністра оборони Тодора Тагарьова постійно критикують через його повільні дії партії, які підтримують проєвропейський уряд у Софії. За його словами, затримка відбулася тому, що Софія хоче, щоб союзники НАТО профінансувати транспортування.

«Це не елементарна транспортна операція, тому що потрібно задіяти чимало потягів», – заявив Тагарьов. Міністр оборони країни додав, що логістика складна і зусилля Болгарії «гідно оцінені українською стороною».

Euractiv надіслала запит до міноборони Болгарії з проханням назвати причини, з яких досі не відбулося постачання БТР Україні, але наразі не отримала відповіді.

Нагадаємо, уряд Болгарії схвалив постачання Україні майже сотні бронетранспортерів. Йшлося про схвалення проєкту угоди між МВС Болгарії і Міноборони України про безоплатне надання бронетранспортної техніки. Надання бронетехніки, яка не використовується Міноборони Болгарії, було погоджено під час візиту президента України Володимира Зеленського до країни у липні 2023 року.

Читайте також: Швеція сьогодні надасть рекордну допомогу Україні
Теги: міністр Болгарія Україна БТР

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Майк Джонсон оголосив канікули «замість того, щоб покласти край шкоді, яку він завдає нашій національній безпеці»
Палата представників США пішла на канікули, не проголосувавши за законопроєкт щодо України
16 лютого, 04:00
Російське командування, під час організації та ведення наступальних дій, часто не враховує цілий ряд технологічних факторів
Росіяни поступово «дозрівають» до нової тактики на фронті
14 лютого, 08:56
Мобілізація потрібна простим українцям, які можуть не пережити прихід у власне місто чи село російської армії
Боятися мобілізації – це нормально, але не демотивуйте інших
13 лютого, 11:55
Біженці шукають роботу на підприємствах у Нідерландах
Робота у ЄС без знання мови: яку країну найкраще обрати біженцям з України
6 лютого, 16:21
Грузія перехопила близько 14 кг потужної вибухівки, яка нібито прямувала до російського Воронежа
Ідеальний пособник. Російська пропаганда в захваті від Грузії
5 лютого, 16:52
Відповідно до ініціативи Володимира Зеленського, воїнам, яким присвоєно звання Героя України, держава надасть квартири
Президент вручив сертифікати на квартири Героям України та їхнім родинам
3 лютого, 16:18
Кадри з відео Урсули фон дер Ляєн
Поляків обурили підписи на відео Урсули фон дер Ляєн
28 сiчня, 18:40
Глава МЗС України Дмитро Кулеба (праворуч) та міністр закордонних справ Данії Ларс Люкке Расмуссен під час візиту до Миколаєва
Здолати Росію разом. Яку допомогу Україна отримала за 26 січня: повний список
26 сiчня, 21:57
ISW розкрив, як РФ намагається використати невизнане Придністров'я проти Молдови
ISW розкрив, як РФ намагається використати невизнане Придністров'я проти Молдови
22 сiчня, 03:45

Політика

Збирала кошти на ЗСУ: у Єкатеринбурзі затримали громадянку РФ та США
Збирала кошти на ЗСУ: у Єкатеринбурзі затримали громадянку РФ та США
Болгарія затримує відправку 100 бронетранспортерів Україні: у чому причина
Болгарія затримує відправку 100 бронетранспортерів Україні: у чому причина
Сійярто прагне розширення ЄС: про кого мова
Сійярто прагне розширення ЄС: про кого мова
Працівники ще однієї галузі долучились до фермерських протестів у Польщі
Працівники ще однієї галузі долучились до фермерських протестів у Польщі
Глава МЗС Польщі розкритикував зволікання з допомогою Україні
Глава МЗС Польщі розкритикував зволікання з допомогою Україні
Путін підсунув свиню Кім Чен Ину? Південна Корея пояснила, що не так із подарунком
Путін підсунув свиню Кім Чен Ину? Південна Корея пояснила, що не так із подарунком

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
70K
Ярослав Грицак: Зеленський має вирішити: він хоче переобратися, чи залишитися в історії
64K
У світі може з'явитися ще одна нафтовидобувна країна
40K
Путін зробив подарунок Кім Чен Ину
39K
Які правки планують внести в законопроєкт про мобілізацію: відповідь нардепа
38K
Британська розвідка повідомила, як Путін використав Кіркорова
23K
Вбивство російського пілота в Іспанії: з'явилося перше відео з місця події

Новини

Україна отримає канадські дрони, США готують санкції проти Китаю: головне за ніч
Сьогодні, 06:35
Невеликий мокрий сніг в низці областей: прогноз погоди на 20 лютого
Сьогодні, 05:20
День Героїв Небесної Сотні. Що відзначаємо 20 лютого
Сьогодні, 00:20
Світоліна перемогла в українському дербі на великому турнірі у Дубаї
Вчора, 19:51
Окупанти прицільно атакують енергетичні об’єкти у промислових регіонах – Міненерго
Вчора, 18:57
Постачання боєприпасів в Україну. Ключовий імпортер повідомив гарні новини (фото)
Вчора, 15:25

Прес-релізи

Bloomberg Philanthropies оголосили про підтримку Києва у сфері цифровізації
Bloomberg Philanthropies оголосили про підтримку Києва у сфері цифровізації
16 лютого, 17:43
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2024, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua