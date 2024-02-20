Швеція сьогодні надасть рекордну допомогу Україні

Про надання Україні допомоги від Стокгольма оголосять під час пресконференції у вівторок

Наразі зміст пакету допомоги не розкривається

Сьогодні, 20 лютого, Швеція планує надати Україні рекордний для країни пакет оборонної допомоги загальною вартістю приблизно $700 млн. Про це йдеться на урядовому сайті Швеції.

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Цей пакет допомоги від Стокгольма для України стане вже 15-м. Наразі його зміст не розкривається, проте вказується, що до пакета увійде військова техніка та обладнання зі складів Збройних сил Швеції.

Очікується, що про надання українській стороні чергової партії допомоги від Стокгольма оголосять під час пресконференції у вівторок за участі шведських прем'єр-міністра Ульфа Крістерссона та міністра оборони Пола Йонсона.

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Нагадаємо, Швеція готова надати Україні сучасні винищувачі JAS 39 Gripen, але для цього країна має спершу отримати повноправне членство в НАТО.

Як повідомлялося, Україна і Швеція обговорюють надання ЗСУ літаків Gripen. Як зазначив заступник Умєрова, «триває плідна двостороння робота стосовно передачі ЗСУ літаків Gripen».

Також він додав, що є «певні питання, пов’язані з НАТО», однак висловив сподівання, що «спільними зусиллями у нас вийде отримати ці літаки».

До слова, у січні Швеція разом з Великою Британією приєдналися до Коаліції дронів.