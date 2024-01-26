Здолати Росію разом. Яку допомогу Україна отримала за 26 січня: повний список

Глава МЗС України Дмитро Кулеба (праворуч) та міністр закордонних справ Данії Ларс Люкке Расмуссен під час візиту до Миколаєва

Світові держави продовжують надавати Україні як гуманітарну, військову, так і фінансову допомогу

Дайджест допомоги, яку отримала Україна в четвер, 25 грудня.

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Данія спрямує $8,5 млн на протидію корупції в Україні

Данія зробить внесок у розмірі майже 60 млн данських крон (понад $8,5 млн) на програму Європейського Союзу EUACI щодо боротьби з корупцією в Україні, яку очолює з 2016 року. Йдеться про підтримку в межах третього етапу ініціативи. Програма, зокрема, має сприяти відкритості та доброчесності у відновленні об’єктів міста Миколаїв шляхом тісної співпраці з мером та його командою. Планується розробити найкращі практики під час реконструкції, які можуть бути використані і в інших містах України.

Расмуссен зустрівся з Кулебою в Миколаєві. Данія взяла на себе окрему відповідальність за відновлення цього міста. У межах зустрічі, зокрема, відкрили нове представництво Данії в Миколаєві. Тепер держава має посольство в Києві та його офіс у Миколаєві. Також було обговорено подальший розвиток співпраці між двома країнами щодо Миколаєва та можливості додаткової підтримки України в протистоянні вторгненню РФ.

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Усі країни ЄС погодилися виділити Україні 50 млрд євро – Шмигаль

1 лютого Україна очікує позитивного рішення від ЄС щодо нової чотирирічної програми підтримки для нашої держави на 50 млрд євро. Крім того, за словами прем'ра, адміністрація президента США Джозефа Байдена має намір надати Україні цього року $11,8 млрд бюджетної підтримки.

Данія анонсувала початок переговорів з Україною про гарантії безпеки

Міністр закордонних справ Данії Ларс Люкке Расмуссен під час візиту до Миколаєва підкреслив, що Данія відчуває відповідальність «допомогти Україні повністю відновити територіальну цілісність, дати відсіч російським військам, що вдерлися на її територію, і стати повноправним членом ЄС»

«Звісно, я це обговорив з українським колегою Дмитром Кулебою, і ми погодились, що тепер розпочнемо конкретні переговори про наші безпекові зобов’язання. І сподіваюсь, що в недалекому майбутньому ми узгодимо двосторонню угоду між Данією та Україною», – додав він.

Швеція і Велика Британія приєдналися до Коаліції дронів

Зокрема, Міністр оборони Швеції Поль Джонсон оголосив це рішення під час засідання Контактної групи з питань оборони України 23 січня. Угода стосується інвестицій у збільшення потужностей з виробництва 155-мм артилерійських боєприпасів у Швеції.

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Україна та Данія проведуть форум оборонних індустрій. Основною темою форуму стане обговорити виробництво безпілотників

Голова українського МЗС сказав, що під час обговорення з Расмуссеном приділив увагу співробітництву в оборонній сфері та звернув увагу, що Данія має серйозний потенціал у виробництві дронів.

«Тому ми домовились, що Міністерство закордонних справ спільно з Міноборони та залученням Міністерства стратегічних галузей промисловості організує українсько-данський Форум оборонних індустрій. Зробимо особливий фокус на розвитку спільних проєктів з виробництва дронів», – додав він.

Данія та Чехія підписали угоду про співпрацю у сфері оборони та підтримки України

Угода описує загальні рамки для більш тісного двостороннього співробітництва у сфері оборони в ряді областей. Суть співпраці полягає у забезпеченні додаткових поставок озброєння та військової техніки високої якості та швидкої доставки до Збройних Сил України.

«У співпраці з Чеською Республікою ми вже відправили в Україну значну кількість військової допомоги. Пожертви, яких відчайдушно потребують українці. Цією угодою ми підкреслюємо міцну співпрацю з чехами та створюємо основу для майбутніх пожертвувань через Чехію», – заявив міністр оборони Данії Троельс Лунд Поульсен.

Угода про співпрацю передбачає, що майбутні пожертви Україні будуть надаватися за вже встановленим порядком. Данія перераховує кошти безпосередньо Міністерству оборони Чехії.