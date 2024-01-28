Поляків обурили підписи на відео Урсули фон дер Ляєн

Відео стосувалося концтабору Аушвіц

Із нагоди Міжнародного дня пам’яті жертв Голокосту на профілі у соцмережі Х президентки Єврокомісії Урсули фон дер Ляєн з'явилося пам'ятне відео, на якому вказано, що німецький концтабір Аушвіц був розташований у Польщі. Це викликало хвилю обурення серед поляків, оскільки при цьому не було уточнено, що Польща в той час була під окупацією нацистською Німеччиною. Як повідомляє Polsat News, на відео відреагували в музеї Аушвіца.

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«Концентраційний табір смерті був розташований на окупованій частині польської території, яка була приєднана безпосередньо до нацистської Німеччини в жовтні 1939 року. Тому правильно стверджувати, що табір був розташований на території окупованої Польщі», – ідеться в коментарі.

Міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський також звернув увагу на цю неточність і висловив сподівання, що у відео президентки Єврокомісії внесуть правку. З такими ж закликами до Урсули фон дер Ляєн звернулися й інші політичні та громадські діячі Польщі.

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Керівник Польського інституту міжнародних справ Славомір Дембскі заявив, що принаймні 27 січня слід «утриматися від маніпулювання фактами».

«Я не думаю, що хтось із авторів цього фільму не знав, що концтабір Освенцим (Аушвіц) був німецьким концентраційним табором, створеним на території, яку німці анексували до своєї країни після неспровокованої агресії проти Польщі в 1939 році. Будь ласка, виправте, – написав він.

Така гостра реакція поляків пояснюється тим, що заперечення провини Німеччини в існуванні табору Аушвіц-Біркенау або припущення про те, що там не відбувалося масове знищення поляків, євреїв та людей інших національностей, у польському законодавстві карається великим штрафом або позбавленням волі на строк до трьох років.

Окрім Польщі, у відео президентки Єврокомісії без необхідних уточнень також згадуються Литва, Україна, Хорватія та Греція.

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Як відомо, День пам’яті жертв Голокосту проголошений резолюцією Генеральної Асамблеї ООН від 1 листопада 2005 року, співавторами якої виступили 100 держав, в пам’ять про жертв нацистського терору під час Другої світової війни. Тоді геноцид, влаштований нацистським режимом, призвів до знищення третини усіх євреїв світу та представників низки інших національностей.