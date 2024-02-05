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Ідеальний пособник. Російська пропаганда в захваті від Грузії

Валерій Ульяненко
glavcom.ua
Ідеальний пособник. Російська пропаганда в захваті від Грузії
Грузія перехопила близько 14 кг потужної вибухівки, яка нібито прямувала до російського Воронежа
фото з відкритих джерел

Грузія, третина території якої перебуває під російською окупацією, тепер стала «зразковою» для росіян

Путінський пропагандист Ігор Орцев похвалив Грузію за нібито затриману на шляху до РФ вибухівку та запропонував визнати Україну терористичною державою.

«Грузинські спецслужби вважай запобігли теракту в Росії. Та брати молдавани, чи ті ж прибалти, ще й супроводили б цю вибухівку з охороною, а ці... Ні, не можна Грузію до ЄС запрошувати. Не по-європейськи це. З нотою протесту МЗС Кулеби не має наміру випадково виступити? Типу, допоможіть, українських терористів грузинські хулігани позбавляють зору! Уявляю, як бісяться відповідальні за цю зірвану спецоперацію. У маніяка Буданова настрій сьогодні ні до дідька, та й в Офісі отамана Зеленого не кращий», – йдеться у публікації Орцева.

Ідеальний пособник. Російська пропаганда в захваті від Грузії фото 1

Пропагандист додав, що Грузія останнім часом «показує виняткову адекватність». В той самий час він заявив, що Україна «все підтверджує та підтверджує статус терористичної держави» і запропонував визнати його офіційно.

Орцев Ігор Володимирович – ексдепутат Луганської міськради. Підтримує війну Росії проти України, називає окуповані території «звільненими». Є автором пропагандистського пабліку NewsFront, росіяни називають Орцева «політичним діячем» та «експертом». У 2014 році втік в анексований Крим. Є фігурантом бази «Миротворець».

Нагадаємо, у Грузії затримано 14 кг вибухівки, яка нібито прямувала з Одеси до Вороніжа. Співробітники антитерористичного центру вилучили два акумулятори для електромобіля, в які було закладено по шість спеціальних вибухових пристроїв. Служба держбезпеки Грузії повідомила, що до їх ввезення до країни нібито причетні сім осіб із Грузії, три особи – з України та дві – з Вірменії.

До слова, спікер грузинського парламенту Шалва Папуашвілі сказав, що Грузія очікує вибачень від Володимира Зеленського, Майї Санду та євродепутатів. Це пов'язано з тим, що останній звіт комітету Ради Європи щодо умов утримання експрезидента Міхеїла Саакашвілі свідчить про «неправдиві звинувачення» грузинської влади в неналежному поводженні з ним.

Теги: Грузія Україна пропагандист

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