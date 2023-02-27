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У Судані правоохоронці допитують десятки росіян у справі про контрабанду золота

Людмила Яцюк
glavcom.ua
У Судані правоохоронці допитують десятки росіян у справі про контрабанду золота
Минулого року CNN повідомляла про те, що Росія таємно вивозить із Судану золото, маскуючи це під експорт інших товарів
фото ілюстративне з відкритих джерел

ЗМІ звертають увагу на причетність до золотодобувних компаній структур Пригожина

Влада Судану в останні місяці допитала кілька десятків росіян, які працюють в одній із золотодобувних компаній, у справі про контрабанду золота. У лютому за розпорядженням влади було закрито завод цієї компанії, стверджує Bloomberg. Агентство зазначає, що останні дії Хартума можуть ускладнити реалізацію планів Москви у цій африканській країні. Про це йдеться у матеріалі «Радіо Свобода».

За даними джерел Bloomberg, одного росіянина заарештували. Представник компанії Al-Sulaj уточнила, що голову її служби безпеки у січні було затримано через купівлю 5 кг незаконно видобутого золота на ринку. Чи є він росіянином, невідомо.

Чимало ЗМІ, зокрема «Радіо Свобода», писали останніми роками про активну діяльність у Судані , яку розвивають у Судані структур, пов'язаних із засновником і спонсором ПВК «Вагнера» Євгеном Пригожиним. Йдеться, зокрема, про Meroe Gold, яка видобуває золото і через це у 2020 році потрапила під санкції США. Компанія Al-Sulaj минулого року купила у Meroe завод з обробки руди, який тепер закритий. Представники компанії стверджують, що вона із Пригожиним не пов'язана.

Мова також іде про те, що починаючи з 14 лютого було допитано 36 росіян – співробітників цієї компанії. Приблизно у цей же час країну відвідував глава МЗС Росії Сергій Лавров, який уклав з владою Судану угоду про створення бази для російських військових кораблів на березі Червоного моря.

У чому полягає суть справи про контрабанду золота, у матеріалі Bloomberg не йдеться. Минулого року CNN повідомляла про те, що Росія таємно вивозить із Судану золото, маскуючи це під експорт інших товарів, зокрема печива. За даними джерел, у схемі брало участь військове керівництво Судану, яке дозволяє вивозити золото в обхід встановлених правил і тим, як стверджується, позбавляє країну сотень мільйонів доларів доходу.

Як зазначає CNN, російська експансія в Судані почалася невдовзі після анексії Криму. Постачання золота вважаються ефективним засобом для обходу західних санкцій. Дипломати США, Великобританії та Норвегії звинувачували ПВК «Вагнера» у незаконному видобутку золота та поширенні фейків у соцмережах, нагадує «Медіазона».

Нинішні допити росіян джерела Bloomberg розглядають як сигнал країн Заходу про те, що Судан, незважаючи на зв'язки з Москвою, не пішов у російську сферу впливу.

Нагадаємо, Україна ввела санкції проти причетних до ПВК «Вагнера». Під обмеження потрапили доньки керівника ПВК «Вагнера» Євгена Пригожина Вероніка та Поліна. 

До слова, у Норвегії затримано екскомандира «вагнерівців» через напад на поліцейських. Росіянина відпустили з-під варти, слухання у суді щодо цієї події відбудеться 25 квітня.

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Теги: ПВК Вагнера контрабанда золото Судан росія

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