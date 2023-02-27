У Судані правоохоронці допитують десятки росіян у справі про контрабанду золота

Минулого року CNN повідомляла про те, що Росія таємно вивозить із Судану золото, маскуючи це під експорт інших товарів

ЗМІ звертають увагу на причетність до золотодобувних компаній структур Пригожина

Влада Судану в останні місяці допитала кілька десятків росіян, які працюють в одній із золотодобувних компаній, у справі про контрабанду золота. У лютому за розпорядженням влади було закрито завод цієї компанії, стверджує Bloomberg. Агентство зазначає, що останні дії Хартума можуть ускладнити реалізацію планів Москви у цій африканській країні. Про це йдеться у матеріалі «Радіо Свобода».

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За даними джерел Bloomberg, одного росіянина заарештували. Представник компанії Al-Sulaj уточнила, що голову її служби безпеки у січні було затримано через купівлю 5 кг незаконно видобутого золота на ринку. Чи є він росіянином, невідомо.

Чимало ЗМІ, зокрема «Радіо Свобода», писали останніми роками про активну діяльність у Судані , яку розвивають у Судані структур, пов'язаних із засновником і спонсором ПВК «Вагнера» Євгеном Пригожиним. Йдеться, зокрема, про Meroe Gold, яка видобуває золото і через це у 2020 році потрапила під санкції США. Компанія Al-Sulaj минулого року купила у Meroe завод з обробки руди, який тепер закритий. Представники компанії стверджують, що вона із Пригожиним не пов'язана.

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Мова також іде про те, що починаючи з 14 лютого було допитано 36 росіян – співробітників цієї компанії. Приблизно у цей же час країну відвідував глава МЗС Росії Сергій Лавров, який уклав з владою Судану угоду про створення бази для російських військових кораблів на березі Червоного моря.

У чому полягає суть справи про контрабанду золота, у матеріалі Bloomberg не йдеться. Минулого року CNN повідомляла про те, що Росія таємно вивозить із Судану золото, маскуючи це під експорт інших товарів, зокрема печива. За даними джерел, у схемі брало участь військове керівництво Судану, яке дозволяє вивозити золото в обхід встановлених правил і тим, як стверджується, позбавляє країну сотень мільйонів доларів доходу.

Як зазначає CNN, російська експансія в Судані почалася невдовзі після анексії Криму. Постачання золота вважаються ефективним засобом для обходу західних санкцій. Дипломати США, Великобританії та Норвегії звинувачували ПВК «Вагнера» у незаконному видобутку золота та поширенні фейків у соцмережах, нагадує «Медіазона».

Нинішні допити росіян джерела Bloomberg розглядають як сигнал країн Заходу про те, що Судан, незважаючи на зв'язки з Москвою, не пішов у російську сферу впливу.

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Нагадаємо, Україна ввела санкції проти причетних до ПВК «Вагнера». Під обмеження потрапили доньки керівника ПВК «Вагнера» Євгена Пригожина Вероніка та Поліна.

До слова, у Норвегії затримано екскомандира «вагнерівців» через напад на поліцейських. Росіянина відпустили з-під варти, слухання у суді щодо цієї події відбудеться 25 квітня.