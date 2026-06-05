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Прем'єр Ізраїлю зіткнувся з невдоволенням у ключовому для виборів регіоні

Єгор Голівець
glavcom.ua
Єгор Голівець
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Прем'єр Ізраїлю зіткнувся з невдоволенням у ключовому для виборів регіоні
Рейтинг Нетаньягу просів у регіоні, який найбільше потерпає від обстрілів
фото: Financial Times

Жителі півночі Ізраїлю звинувачують уряд у м'якості щодо «Хезболли» та вимагають продовження військової операції в Лівані

Прем'єр-міністр Ізраїлю Беньямін Нетаньягу почав втрачати підтримку виборців на півночі країни, яка найбільше постраждала від ракетних та дронових атак «Хезболли». Місцеві жителі дедалі частіше виступають проти перемир'я з ліванським угрупованням та закликають владу до жорсткіших дій. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на агенцію Reuters.

Підтримка партії Нетаньягу на півночі Ізраїлю помітно знижується швидше, ніж в інших регіонах країни. Багато мешканців вважають, що уряд не зміг усунути загрозу з боку «Хезболли», яка вже понад півтора року здійснює ракетні та дронові атаки.

Особливо відчутне невдоволення у прикордонних містах, які регулярно потрапляли під обстріли. Частина виборців переконана, що Ізраїль має продовжувати військову операцію доти, доки угруповання не втратить можливість атакувати ізраїльську територію.

Деякі виборці також звинувачують Нетаньягу в тому, що він погоджується на компроміси під тиском президента США Дональда Трампа, який виступає за деескалацію конфліктів на Близькому Сході.

На цьому тлі політичні опоненти прем'єра закликають до більш жорсткої політики щодо Лівану та «Хезболли». Один із потенційних суперників Нетаньягу на майбутніх виборах Гаді Айзенкот заявив, що ізраїльська армія повинна мати повну свободу дій проти угруповання.

Нагадаємо, що президент США Дональд Трамп під час телефонної розмови різко розкритикував прем’єр-міністра Ізраїлю Беньяміна Нетаньягу через ескалацію бойових дій у Лівані та плани нових ударів по Бейруту. 

За даними видання, розмова відбулася після того, як Іран пригрозив вийти з переговорів зі США через дії Ізраїлю в Лівані. Трамп був переконаний, що подальше загострення може зірвати дипломатичний процес із Тегераном. Як стверджують співрозмовники Axios, президент США не приховував свого обурення. 

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Теги: вибори Ізраїль війна Беньямін Нетаньягу

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