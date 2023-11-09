Україна буде членом ЄС, але це забере трохи часу і нервів

Про безальтернативний курс на ЄС та НАТО українському суспільству треба було заявити ще у 1990-х

Єврокомісія рекомендуватиме Європейській раді розпочати з Україною переговори про вступ і такі перемовини можуть початися вже в грудні.

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Серед умов їх початку – посилення ролі НАБУ й НАЗК та надання більше прав нацменшинам. Останню вимогу я би не драматизував, бо основна «меншина», яка справді заважала українській державності була пропутінська «меншина», яка ототожнювала себе з Росією, – безвідносно мови якою вона спілкувалася. Але це угрупування вже навряд чи наважиться заявляти про свої «права».

Натомість, та сама етнічна угорська меншина на безпеку Україну вплинути особливо не може.

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Однак після початкового етапу буде набагато складніше:

Треба буде під уважним моніторингом Брюсселю доводити стандарти українського суспільства до стандартів ЄС; Нервово і професійно домовлятися про входження українських секторів економіки на європейський ринок (чим пізніше країна вступає до ЄС, тим їй складніше); Зберегти демократію.

Ця умова донедавно була простою, бо, очевидно, що Україна – це демократія. Але останнім часом у зв’язку із очевидними обставинами Україна поки перестала бути демократією. Важливо, щоб якнайшивдше стала знову.

І, до речі, про терміни.

Європейські оглядачі та політики у середньому дають термін до 2030 року. Це вважається оптимістичним прогнозом. За орієнтир береться Хорватія, яка була у хвилі останнього розширення Європейського Союзу та офіційно йшла до нього десять років. У Європі обіцяють окремі механізми спрощення вступу для України (як наприклад, запаралелити політичний і технічний процес вступу і, тим самим, скоротити терміни), але враховуючи війну цей процес для України все одно не буде швидким.

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Звісно, хотілося б швидше. Але для цього про безальтернативний курс на ЄС та НАТО українському суспільству треба було заявити ще у 1990-х. А не розриватися між Європою та Росією, і зрештою застряти у безвиході «нейтральності». Але то було в минулому. А зараз пріоритети визначені. Хоч і дуже дорогою ціною. Але краще пізно, ніж ніколи.