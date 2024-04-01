Розвідка повідомила, на які країни націлився Путін після виборів

У розвідці вважають, що після фарсу, який в Росії називають «виборами», диктатор розпочав підготовку до можливого протистояння з ЄС та США

Стратегія Росії щодо України залишилась незмінною

Російський диктатор Володимир Путін після перемоги на так званих виборах в РФ, зосереджений на можливому протистоянні з Європою та НАТО. Про це заявив представник Головного управління розвідки (ГУР) Міністерства оборони України Вадим Скібіцький у програмі Security talks.

Як пояснив Скібіцький, стратегія Росії щодо України залишилась незмінною. В першу чергу, мова йде про повну окупацію Донецької та Луганської областей. Це видно по активних штурмових діях ворога.

Водночас після фарсу, який в Росії називають «виборами» диктатор зосередиться на продовжені агресивної політики.

«Він пройшов цей черговий етап безпосереднього утримання влади, і зараз буде вирішувати ті завдання, які стоять перед ним стосовно України і не тільки. Така активна підготовка до можливого протистояння взагалі з Європою, з НАТО, зі США – це вже почалося на рівні заяв. Саме на це будуть зараз зосереджені всі зусилля», – розповів представник ГУР.

Нагадаємо, президент Чехії Петр Павел заявив, що після виборів Путін буде намагатися досягнення хоча б часткових цілей - повного контролю над окупованими територіями, особливо над Донбасом.

Також ексголовнокомандувач збройними силами США в Європі, генерал-лейтенант у відставці Бен Годжес заявив, що якщо Україна досягне успіху на полі бою за допомогою США та європейських союзників, то Росії не вийде реалізувати свій план із розвалу НАТО.