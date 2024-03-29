Адмірал НАТО прокоментував можливий напад РФ на одну з країн НАТО

Роб Бауер не вважає, що існує пряма загроза нападу на одну з країн НАТО

Амбіції Росії простягаються далі за Україну, про що знають в Альясі

Голова Військового комітету НАТО адмірал Роб Бауер вважає, що немає жодних ознак того, що РФ планує завдати удару по одній із країн НАТО. Про це пише Delfi.

«Немає жодних ознак того, що РФ планує завдати удару по одній із країн НАТО. Не думаю, що існує пряма загроза», – зазначив Бауер.

Водночас, за його словами, проблема полягає в тому, що амбіції Росії простягаються далі за Україну, про що знають в Альясі, тому НАТО загалом «має стати більш готовим».

На запитання, чи вважає НАТО загрозою, якщо РФ не атакуватиме безпосередньо одну з країн Балтії, а використовуватиме так званих «сепаратистів», адмірал заявив, що згідно з 3-ю статтею договору Альянсу, кожна країна має бути спроможна захистити себе.

«Якщо щось таке станеться, то це відповідальність відповідної країни – подбати про безпеку. Ми будемо про це говорити і домовлятися, яким чином ми, як Альянс, далі будемо діяти», – пояснив Бауер.

Нагадаємо, Росія зможе напасти на країни НАТО, якщо переконається, що відповідь Альянсу не буде «адекватною». Про це заявив міністр закордонних справ Дмитро Кулеба в інтерв'ю The Times of India.

Як повідомлялося, російський диктатор Володимир Путін вважає нісенітницею заяви лідерів країн НАТО, що Росія може на них напасти. Як і колись перед вторгненням в Україну, президент РФ заходився переконувати, що загрози від Росії немає.