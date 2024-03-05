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Угорщина офіційно завершила ратифікацію вступу Швеції в НАТО

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Угорщина офіційно завершила ратифікацію вступу Швеції в НАТО
Раніше парламент Угорщини ратифікував вступ Швеції до Північноатлантичного Альянсу
фото з відкритих джерел

Президент Угорщини підписав рішення Національних зборів про вступ Швеції до НАТО

Новий президент Угорщини Томаш Шуйок 5 березня – в перший день перебування на цій посаді – підписав протокол про ратифікацію вступу Швеції в НАТО. Про це йдеться на сайті угорського президента.

«Сьогодні президент Томаш Шуйок підписав рішення Національних зборів (парламенту – «Главком») від 26 лютого 2024 року про вступ Швеції до НАТО», – йдеться в повідомленні.

Угорські законодавці схвалили вступ Швеції до НАТО 26 лютого. Воно завершило багатомісячні зволікання Будапешта й відбулося після візиту прем'єр-міністра Швеції Ульфа Крістерссона, під час якого дві країни підписали угоду про постачання озброєнь.

Уряд прем'єр-міністра Угорщини Віктора Орбана зіткнувся з тиском з боку союзників по НАТО, які вимагали від нього якнайшвидше схвалити вступ Швеції до Альянсу.

Нагадаємо, парламент Угорщини ратифікував вступ Швеції до Північноатлантичного Альянсу.

Як повідомлялося, на вимогу опозиційних партій парламент Угорщини мав зібратися для розгляду ратифікації заявки Швеції про вступ до НАТО.

Раніше стало відомо, що члени Великих національних зборів Туреччини схвалили проєкт закону, який передбачає ратифікацію протоколу про вступ Швеції до Північноатлантичного альянсу. Голосування відбулося під час засідання парламентської генасамблеї. З 346 депутатів за ініціативу висловилися 287, 55 депутатів були проти, і чотири парламентарі вважали за краще утриматися. Для остаточної ратифікації протоколу про вступ Швеції в Альянс свій підпис під рішенням парламенту має поставити президент Реджеп Таїп Ердоган. Тепер Угорщина залишається останньою країною, яка не схвалила вступ Швеції в НАТО.

Протокол про прийняття Швеції до Альянсу на ратифікацію до парламенту направив 23 жовтня 2023 року президент Туреччини Реджеп Тайїп Ердоган. Генсек НАТО Єнс Столтенберг припускав, що скандинавська країна остаточно стане членом блоку не пізніше кінця листопада, але питання досі не вирішене.

Нагадаємо, Швеція подала заявку на вступ до НАТО ще у 2022 році. Щоб країна стала частиною Альянсу, її заявку повинні ратифікувати всі країни-члени. Основна претензія Туреччини до Швеції полягала в тому, що Анкара звинувачувала країну в приховуванні членів бойових груп, яких Туреччина вважає терористами. Йдеться про заборонену в Туреччині Робітничу партію Курдистану.

Після того, як Стокгольм оголосив про посилення антитерористичного законодавства, президент Ердоган попросив парламент запустити процес ратифікації шведської заявки.

Теги: Швеція НАТО Угорщина президент

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