Ще одна країна підтримала відправлення військ до України

Гітанас Науседа: «Я вітав ідею направлення місій на територію України і досі вважаю, що нам слід обговорити цю ідею»

Західним країнам потрібно обговорити ідею відправки військ в Україну. Таку думку висловив президент Литви Гітанас Науседа, передає LRT.

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«Я вітав ідею направлення місій на територію України і досі вважаю, що нам слід обговорити цю ідею. Звичайно, найкраще було б, якби ми всі одноголосно погодилися з необхідністю цього і дуже добре оцінили ту розвідувальну та іншу інформацію, якою ми володіємо», – сказав він.

Неуседа додав, що визначальним чинником у цьому рішенні не може бути страх перед можливої реакцією Москви.

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«Саме тому я вчора сказав і президенту Макрону, і засобам масової інформації, що ми маємо перестати проводити для себе «червоні лінії», – заявив президент Литви.

Адже, роблячи це, Захід допомагає президенту РФ Володимиру Путіну, який після цього починає думати, що європейці передбачувані, а він може ними легко маніпулювати, сказав Неуседа.

Раніше повідомлялося, що президент Чехії Петр Павел переконаний, що Європа не має обмежувати свої можливості для підтримки України.

Нагадаємо, президент Франції Еммануель Макрон заявив, що Північноатлантичний союз (НАТО) не виключає введення військ для допомоги Україні. При цьому він наголосив, що наразі серед європейських країн консенсусу з цього питання немає.

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Як повідомлялося, влада Франції допускає відправлення своїх військовослужбовців в Україну для зміцнення протиповітряної оборони, навчання української армії, а також захисту кордонів, заявив прем'єр-міністр країни Габріель Атталь на слуханнях у сенаті.

До слова, НАТО не має планів щодо відправки бойових підрозділів на Україну.