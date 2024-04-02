У Дніпрі пролунала серія вибухів

О 02:11 у Дніпрі лунали повторні вибухи

У ніч проти 2 квітня у Дніпрі пролунали вибухи під час повітряної тривоги, оголошену через загрозу ворожих атак. Про це повідомляє Суспільне.

О 02:11 кореспонденти повідомили про повторні вибухи у Дніпрі.

Наразі тривога поширилася на Запорізьку, Харківську, Дніпропетровську, Херсонську, Луганську області та Крим.

Нагадаємо, що протягом вчорашньої доби зафіксовано 61 бойове зіткнення. Загалом, ворог завдав сім ракетних та 61 авіаційний удар, здійснив 89 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах.