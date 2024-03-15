Головна Світ Соціум
search button user button menu button

Сайти-двійники, які зникають. Аналітики виявили нові методи російської дезінформації

Катерина Іванова
glavcom.ua
Сайти-двійники, які зникають. Аналітики виявили нові методи російської дезінформації
Понад 500 таких постів на фейсбук виявили дослідники Лабораторії цифрових криміналістичних досліджень Атлантичної ради
фото: holosameryky.com

Сайти-двійники просувають «безглуздість» протистояння України Росії та створюють загальне відчуття безвиході для українців

Росіяни створюють двійники новинних сайтів та пости із рекламою на Facebook, які імітують реальні компанії, після чого видаляють їх протягом доби. Попри короткий час існування, таким чином авторам операції вдається ефективно поширювати антиукраїнські наративи. Про це повідомляє «Голос Америки», з посиланням на дослідників Лабораторії цифрових криміналістичних досліджень Атлантичної ради.

Це є новою версією операції «двійник». Попередня була виявлена компанією Meta, якій належить Facebook, та EU DisinfoLab у вересні 2022 року. 

«Через два роки після вторгнення Росії в Україну ця добре задокументована операція продовжує націлюватися на аудиторію в Європі. Хоча платформи підвищили свою стійкість до кампанії та її навіть пов’язали з російськими компаніями, операція залишається поширеною та масовою», – йдеться у статті на основі дослідження.

З 568 таких постів у Facebook, виявлених дослідниками, 443 були написані французькою мовою, 75 – німецькою, 38 – українською, 12 – англійською. Дослідники простежили, що автори цієї операції створювали десятки сторінок з однаковими назвами, пов’язаними між собою, що давало змогу їх швидко прибирати та замінювати новими.

Один із двох авторів цього дослідження, Роман Осадчук припустив, що таким чином вони намагаються обійти блокування з боку Facebook – щойно соцмережа заблокувала один допис із підозрілим контентом і посиланням на фейковий сайт, з’являється новий.

Пости та фейкові сторінки, на які вони вели, містили сатиричні образи або меми, які висміювали Україну, Європейський Союз, Сполучені Штати та іноді Ізраїль. Наративи, які побачили дослідники, просували «безглуздість» протистояння України Росії, заявляли про нестабільність підтримки союзників, створення загального відчуття безвиході для українців та браку сенсу в підтримці України серед партнерів.

Скріншот української реклами у Facebook із карикатурою на президента Зеленського, критичним текстом і зловмисним посиланням
Скріншот української реклами у Facebook із карикатурою на президента Зеленського, критичним текстом і зловмисним посиланням
Джерело: Facebook/The Data App

Крім цього аналітики виявили рекламну кампанію з використанням цього методу, спрямовану на європейську аудиторію, аби очорнити український контрнаступ. Також дослідники побачили активізацію цієї операції під час оголошення нових пакетів допомоги у Франції та Німеччині.

Крім постів, націлених на Україну, Лабораторія цифрових криміналістичних досліджень виявила 248 постів французькою мовою, у яких Україна виставлялася як загроза французьким фермерам.

Найбільш поширений метод – не створення клонів вебсайтів, а створення фото чи відео з логотипом медіа або окремих осіб.

Дослідники радять користувачам бути уважними й звертати увагу на сторінки, з яких вони бачать контент: «Якщо назва сторінки виглядає дивно, була нещодавно створена, і запускає рекламу, а не потрапляє в стрічку як пост від друзів. Якщо бачите емоційний контент – не поширюйте, не реагуйте – зупиніться, подивіться розділ «Про сторінку».

Якщо користувач через пост на Facebook зайшов на сайт, він радить подивіться на доменне розширення, тобто .com, .com.ua і т.і, – та звертати увагу на якість текстів. Фабрики фейків, як правило, не мають редакторського нагляду, як медійні організації і їхні тексти можуть містити численні помилки.

Нещодавно росіяни створили зображення з фейковою цитатою Анатолія Баргилевича та логотипом українського інформагентства.

Верифікувавши інформацію в «УНІАН» Центр повідомляє, що матеріали з подібним змістом відсутні на офіційних сторінках інформаційної агенції. Крім того, цитата, яка нібито належить начальнику Генштабу, також є фейковою, оскільки Баргилевич такого не казав.

Читайте також: 

Теги: пропаганда Україна Facebook Європейський союз росіяни блокування

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Із російським наступом зараз відбувається те саме, що відбувалося з українським восени минулого року
Стабілізація чи тимчасова пауза? Огляд ситуації на фронті
Вчора, 11:25
Лаура Перґоліцці здивувала фото у худі з прапором країни-агресорки, оскільки вже неодноразово висловлювала підтримку Україні
Американська співачка оскандалилася через худі з прапором РФ: як вона за це поплатилася
27 лютого, 19:41
Американський пропагандист переконаний – Путін сам вірить у те, що в Україні правлять «нацисти»
Карлсон назвав заяви Путіна про Україну «найбільшою дурістю», яку він колись чув
29 лютого, 19:10
Франція замовила для ЗСУ сотню дронів Delair. Стали відомі терміни поставки
Франція замовила для ЗСУ сотню дронів Delair. Стали відомі терміни поставки
1 березня, 02:20
ЗСУ вийшли з Авдіївки 17 лютого
ЗСУ повідомили, коли завершили виведення військ із Авдіївки
18 лютого, 19:57
Йоав Галант заявив, що Ізраїль не закінчить цю війну, не знищивши ХАМАС
Міністр оборони Ізраїлю повідомив, коли ЦАХАЛ закінчить бойові дії в Газі
4 березня, 02:00
Як заявив командувач розвідувального центру Естонії, окупанти володіють ініціативою
Росія посилила наступ на Україну – естонська розвідка
8 березня, 19:03
Микола Лисенко з Черкащини є нащадком поета та живописця Тараса Шевченка
На Черкащині живе нащадок Тараса Шевченка
9 березня, 14:49
Наразі Кремль витрачає значні кошти на соціальну підтримку, аби переконати росіян у хорошому житті при Путіні
Торік рівень бідності в Росії сягнув історичного мінімуму – Bloomberg
Вчора, 16:26

Соціум

У Південній Кореї скасовано балет за участю російської танцівниці Захарової родом з України
У Південній Кореї скасовано балет за участю російської танцівниці Захарової родом з України
Білгород і Курськ: легіон «Свобода Росії» повідомив результати дії гуманітарного коридору
Білгород і Курськ: легіон «Свобода Росії» повідомив результати дії гуманітарного коридору
У Калузькій області дрони атакували нафтопереробний завод (відео)
У Калузькій області дрони атакували нафтопереробний завод (відео)
Сайти-двійники, які зникають. Аналітики виявили нові методи російської дезінформації
Сайти-двійники, які зникають. Аналітики виявили нові методи російської дезінформації
Гроші в обмін на переїзд. Лондон робить нову пропозицію мігрантам
Гроші в обмін на переїзд. Лондон робить нову пропозицію мігрантам
Мешканці Білгорода прокинулися під вибухи (відео)
Мешканці Білгорода прокинулися під вибухи (відео)

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
42K
Кім Чен Ин покерував «наймогутнішим у світі танком»
31K
Нові правила мобілізації. Законодавець готує неприємний сюрприз для «хитрих зятів»
9757
Білий дім прокоментував пропозицію спікера Джонсона надати Україні позику замість допомоги
8627
Боррель різко відповів на заяву Папи Римського про «білий прапор»
6388
Нацбанк знизив облікову ставку, Порошенко програв суд. Головне за 14 березня
6003
Новий світопорядок. «Велика сімка» перетворюється на «Велику двійку»

Новини

Місцями опади та туман: прогноз погоди на 15 березня
Сьогодні, 06:30
В Україні вдруге за добу лунала масштабна повітряна тривога
Сьогодні, 06:18
Всесвітній день промов. Що відзначаємо 15 березня
Сьогодні, 00:20
Стефанчук пояснив, коли Зеленський перестане бути легітимним президентом
Вчора, 21:42
СБУ веде системну роботу по підриву ключових галузей РФ, – нардеп Костенко
Вчора, 13:54
Усю територію країни накриють опади: прогноз погоди на 14 березня
Вчора, 06:30

Прес-релізи

У Києві запустили акселератор для технологічних рішень «Стійке місто»
У Києві запустили акселератор для технологічних рішень «Стійке місто»
7 березня, 12:55
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2024, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua