Сайти-двійники, які зникають. Аналітики виявили нові методи російської дезінформації

Сайти-двійники просувають «безглуздість» протистояння України Росії та створюють загальне відчуття безвиході для українців

Росіяни створюють двійники новинних сайтів та пости із рекламою на Facebook, які імітують реальні компанії, після чого видаляють їх протягом доби. Попри короткий час існування, таким чином авторам операції вдається ефективно поширювати антиукраїнські наративи. Про це повідомляє «Голос Америки», з посиланням на дослідників Лабораторії цифрових криміналістичних досліджень Атлантичної ради.

Будь ласка, читайте текст після реклами

Це є новою версією операції «двійник». Попередня була виявлена компанією Meta, якій належить Facebook, та EU DisinfoLab у вересні 2022 року.

«Через два роки після вторгнення Росії в Україну ця добре задокументована операція продовжує націлюватися на аудиторію в Європі. Хоча платформи підвищили свою стійкість до кампанії та її навіть пов’язали з російськими компаніями, операція залишається поширеною та масовою», – йдеться у статті на основі дослідження.

Будь ласка, читайте текст після реклами

З 568 таких постів у Facebook, виявлених дослідниками, 443 були написані французькою мовою, 75 – німецькою, 38 – українською, 12 – англійською. Дослідники простежили, що автори цієї операції створювали десятки сторінок з однаковими назвами, пов’язаними між собою, що давало змогу їх швидко прибирати та замінювати новими.

Один із двох авторів цього дослідження, Роман Осадчук припустив, що таким чином вони намагаються обійти блокування з боку Facebook – щойно соцмережа заблокувала один допис із підозрілим контентом і посиланням на фейковий сайт, з’являється новий.

Пости та фейкові сторінки, на які вони вели, містили сатиричні образи або меми, які висміювали Україну, Європейський Союз, Сполучені Штати та іноді Ізраїль. Наративи, які побачили дослідники, просували «безглуздість» протистояння України Росії, заявляли про нестабільність підтримки союзників, створення загального відчуття безвиході для українців та браку сенсу в підтримці України серед партнерів.

Скріншот української реклами у Facebook із карикатурою на президента Зеленського, критичним текстом і зловмисним посиланням Джерело: Facebook/The Data App

Крім цього аналітики виявили рекламну кампанію з використанням цього методу, спрямовану на європейську аудиторію, аби очорнити український контрнаступ. Також дослідники побачили активізацію цієї операції під час оголошення нових пакетів допомоги у Франції та Німеччині.

Будь ласка, читайте текст після реклами

Крім постів, націлених на Україну, Лабораторія цифрових криміналістичних досліджень виявила 248 постів французькою мовою, у яких Україна виставлялася як загроза французьким фермерам.

Найбільш поширений метод – не створення клонів вебсайтів, а створення фото чи відео з логотипом медіа або окремих осіб.

Дослідники радять користувачам бути уважними й звертати увагу на сторінки, з яких вони бачать контент: «Якщо назва сторінки виглядає дивно, була нещодавно створена, і запускає рекламу, а не потрапляє в стрічку як пост від друзів. Якщо бачите емоційний контент – не поширюйте, не реагуйте – зупиніться, подивіться розділ «Про сторінку».

Якщо користувач через пост на Facebook зайшов на сайт, він радить подивіться на доменне розширення, тобто .com, .com.ua і т.і, – та звертати увагу на якість текстів. Фабрики фейків, як правило, не мають редакторського нагляду, як медійні організації і їхні тексти можуть містити численні помилки.

Нещодавно росіяни створили зображення з фейковою цитатою Анатолія Баргилевича та логотипом українського інформагентства.

Будь ласка, читайте текст після реклами

Верифікувавши інформацію в «УНІАН» Центр повідомляє, що матеріали з подібним змістом відсутні на офіційних сторінках інформаційної агенції. Крім того, цитата, яка нібито належить начальнику Генштабу, також є фейковою, оскільки Баргилевич такого не казав.