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Британія надасть Україні понад $20 млн на покращення кіберзахисту

Діана Гасюк
glavcom.ua
Британія надасть Україні понад $20 млн на покращення кіберзахисту
Ріші Сунак, прем'єр-міністр Британії (
фото з відкритих джерел

Це рішення було прийнято в той час, коли Україна розпочала черговий контрнаступ на Росію

Великобританія виділить 16 млн фунтів стерлінгів (20,48 млн доларів) Україні на зміцнення кіберзахисту. Про це заявив прем'єр-міністр Британії Ріші Сунак, пише Sky News.

«Це рішення було прийнято в той час, коли Україна розпочала черговий контрнаступ на Росію, на додаток до 6,35 млн фунтів стерлінгів (8,1 млн доларів), обіцяних минулого року. Ще 9 млн фунтів стерлінгів (11,51 млн доларів) потенційно можуть надійти від міжнародних союзників», - пише видання.

Зазначається, що пакет допомоги зможе допомогти Україні захистити критично національну інфраструктуру від російських атак у той час, коли українські воїни продовжують витісняти ворога з тимчасово окупованих територій.

«Жахливі напади Росії на Україну не обмежуються варварським вторгненням на територію країни, але також включають огидні спроби атакувати кіберінфраструктуру, яка надає життєво важливі послуги, від банківських до енергетичних, невинному українському населенню», - заявив Сунак.

Раніше повідомлялося, що влада Сполучених Штатів Америки хоче передати Україні додаткові $37 мільйонів допомоги для кібербезпеки. 

До слова, уряд Великої Британії оголосив про виділення додаткових 16 млн фунтів стерлінгів гуманітарної допомоги Україні для подолання наслідків затоплень, спричинених руйнуванням Каховської дамби. 

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Теги: Україна кібербезпека контрнаступ Ріші Сунак

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