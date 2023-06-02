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Володимир В`ятрович Народний депутат

Який вигляд матиме Перемога України. Маємо нарешті визначитись

glavcom.ua
Українці мають зберегти єдність
фото з відкритих джерел

Маємо назавжди усунути російську загрозу для України та світу

Ми всі, звісно, хочемо перемоги. Але у нас, на жаль, дуже мало дискусій, що саме ми вважатимемо нею.

Для мене – це «торт», який складається багатьох шарів, що поступово накладаються один поверх іншого. Важливо, що перші з них ми вже маємо.

Основою нашого «Наполеона» є найважливіша станом на зараз перемога – крах путінського бліцкригу минулого року. Україна існує і функціонує як держава.

Наступний шар перемоги – ми вже не лише захищаємося: Збройні сили України зуміли відвоювати частину загарбаних минулого року територій.

Ще одним (може поки не таким масштабним, але принципово важливим) шаром нашого переможного торта є те, що ворог змушений тепер сам захищатися на власній території.

Далі, очевидно, має бути відвоювання всіх територій, окупованих після 24 лютого 2022. Потім – вихід на кордони 1991.

Але й цього не буде досить – нам потрібне членство в НАТО, як головна гарантія стримування російської агресії в майбутньому.

І вишенькою на нашому тортику – переформатування російської імперії на сукупність національних демократичних держав. Таким чином назавжди буде усунуто російську загрозу для України та світу.

Ось такою смачною я бачу повну перемогу. Рецепт складний. Тому її приготування – справа не лише ЗСУ, але кожного і кожної з нас.

Пишіть у коментах, що є перемога для вас.

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Джерело
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Теги: війна Україна перемога

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