Глава МЗС Австрії заявив, що РФ ще довго залишатиметься загрозою

МЗС Австрії вважає, що відносини з Росією залишатимуться неспокійними, оскільки бракуватиме найважливішого активу – довіри

Захід, включаючи Україну, у майбутньому не зможе покладатися на виконання Росією підписаних угод, і тому РФ залишатиметься загрозою ще багато років. Про це заявив міністр закордонних справ Австрії Александер Шалленберг в інтерв’ю німецькій газеті Die Welt.

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«Я не бачу повернення до «статус-кво анте». Я не припускаю, що політична система і політичне керівництво в Росії суттєво зміниться до кінця цього десятиліття», – прокоментував Шалленберг питання про те, чи є можливим повернення в цьому десятилітті до відносин із РФ, як було до лютого 2022 року.

«У майбутньому Захід – і тут я маю на увазі також Україну – не зможе покладатися на те, що Росія дійсно дотримуватиметься підписаних угод. Росія залишатиметься загрозою ще багато років. Саме тому Україна потребує західних гарантій безпеки», – заявив глава МЗС Австрії.

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Коментуючи можливість переговорів щодо припинення війни в Україні, Шалленберг вказав на те, що наразі ще не час для них, оскільки «Москва зараз не готова до переговорів» і намагається добитися завоювань на полі бою.

За його словами, на цьому тлі міжнародна спільнота повинна «продовжувати підтримувати Україну у військовій, гуманітарній та економічній сферах в її оборонній боротьбі і послідовно забезпечувати дотримання санкцій проти Росії».

«Ціна за агресивну війну Росії має злетіти якомога вище. Мета полягає в тому, щоб стримати Росію та інші держави з воєнними намірами таким чином, щоб вони у майбутньому утримувалися від жорстоких нападів на суверенні держави в неоімперських припадках. Не можна допустити, щоб закон джунглів вийшов з-під контролю», – заявив міністр.

При цьому, Шалленберг повідомив, що Австрія підтримує неформальні канали зв'язку з російським урядом, оскільки «Захід повинен продовжувати розмовляти з Росією».