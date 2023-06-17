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Зеленський назвав країни, які цього тижня зробили нові кроки у підтримці України

Єлизавета Жабська
glavcom.ua
Зеленський назвав країни, які цього тижня зробили нові кроки у підтримці України
Президент подякував союзникам, зокрема, за зброю, підтримку на шляху до вступу в НАТО та допомогу в подоланні наслідків підриву Каховської ГЕС
фото: Офіс президента України

Зеленський подякував союзникам за непохитну підтримку українського народу

Президент Володимир Зеленський подякував усім партнерам України, які допомагають і які цього тижня зробили нові кроки у підтримці нашої держави. Свою подяку він висловив у вечірньому відеозверненні.

«Сполучені Штати – я хочу вам подякувати за черговий вагомий пакет допомоги зброєю. ППО, артилерія і снаряди для «Хаймарсів», протитанкова зброя, бронетехніка, інші інструменти захисту свободи. Дякую!

Нідерланди – дякую за новий оборонний пакет, який посилить наш повітряний щит.

Спільна робота – і Нідерландів, і Америки, і Данії, і Великої Британії – для закупівлі ракет ППО. Це те, що врятує тисячі наших людей.

Німеччина – дякую за доставлену цього тижня техніку, за незмінну потужність у захисті життя від російського ракетного терору. Дякую за готовність надавати нам ракети для «Петріотів»!

Італія – дякую за реалізацію наших оборонних домовленостей!

Дякую, Данія за готовність оперативно працювати, щоб наша коаліція сучасних винищувачів реально наблизила завершення цієї війни нашою перемогою. Спільною перемогою! Ще раз дякую!

Данія і Норвегія – окремо хочу вам подякувати за вашу за спільну роботу заради посилення нашої артилерії. Росія принесла в Європу таку війну, коли саме від артилерії залежить, чи рухається свобода вперед. Дякую за передані нашим воїнам снаряди!

Швеція – дванадцятий пакет оборонної допомоги і реальна готовність розпочати підготовку наших пілотів на сучасних винищувачах. Дякую!

Велика Британія – дякую за незмінне лідерство в розширенні наших оборонних можливостей та за кожну надану нам далекобійну ракету – всі вони працюють на сто відсотків. Цього тижня є рішення про додаткову підтримку. Ще раз дякую!

Канада – дякую за незмінну допомогу та за нові опрацьовані нами кроки, які зараз – реалізуються. Артилерія, ППО…

Дякую всім країнам-учасницям «Рамштайну» – чергове засідання відбулось цього тижня. Дякую за незмінну конструктивність!

Окремо хочу подякувати кожній країні, кожному лідеру, усім містам і громадам у країнах-партнерах, усім міжнародним організаціям, які допомагають нам долати наслідки російського теракту на Каховській ГЕС. Ми ще раз доведем нездоланність нашої спільної сили, коли повернемо нормальне життя усім людям і громадам, які постраждали від цього російського зла екоциду.

Польща – дякую за ухвалену Сеймом резолюцію на підтримку членства України в НАТО. Правильні сигнали у правильний час – коли готуємо змістовне наповнення для саміту у Вільнюсі.

Люксембург – я хочу вам подякувати за рішення парламенту, яким визнається історична правда, правда про Голодомор – геноцид українського народу. Люксембург став 26-ю державою, яка офіційно визнала Голодомор геноцидом. І далі працюємо – для глобального визнання правди.

І, звичайно, велика подяка всім тим, хто тренує наших воїнів… хто навчає наших героїв своєму досвіду і хто сам навчається в українців. Навчається українській стійкості, сміливості, незламному бажанню вибороти життя для своєї країни й українських дітей. Обов’язково це буде – виборемо! Переможемо. ОСУВ «Таврія» – до речі, я хочу вам подякувати за рух уперед, воїни! Молодці! Усі наші воїни на Сході, міцні воїни – я дякую вам за стійкість і влучність! Слава Україні!», – заявив глава держави.

Нагадаємо, учора президент Володимир Зеленський зібрав військовий кабінет: доповідали командувачі та командири на конкретних напрямках. Крім того, він розповів про зустріч із африканською делегацію. 

Теги: Володимир Зеленський зброя НАТО військові

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