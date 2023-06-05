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США передадуть Україні $37 млн на покращення кібербезпеки

Ростислав Вонс
glavcom.ua
США передадуть Україні $37 млн на покращення кібербезпеки
Нова допомога доведе, виділену на кібербезпеку, до $82 мільйонів з лютого 2022 року
фото з відкритих джерел

Кібердопомога дозволила Україні посилити здатність виявляти, стримувати й реагувати на кіберінциденти та загрози

Влада Сполучених Штатів Америки хоче передати Україні додаткові $37 мільйонів допомоги для кібербезпеки. Про це повідомляє пресслужба Державного департаменту США.

Як зазначають у відомстві, плани нової допомоги обговорили під час щорічного засідання Кібердіалогу Україна-США в Таллінні 1 червня. Американська делегація також підтвердила готовність до підтримки кіберзахисту нашої країни на тлі повномасштабної війни з Росією.

«У рамках цієї підтримки Сполучені Штати працюють з Конгресом над наданням Україні додатково $37 мільйонів доларів на кібердопомогу, що доведе загальну суму до $82 мільйонів з лютого 2022 року та понад $120 мільйонів – з 2016 року», – уточнюють у Держдепі.

У відомстві розповіли, що така допомога дозволила Україні посилити здатність виявляти, стримувати та реагувати на кіберінциденти та загрози, а також надала підтримку для захисту критично важливих мереж та цифрової інфраструктури.

Нагадаємо, Сполучені Штати Америки виступають проти ініціатив щодо встановлення негайного «перемир’я» у війні України з Російською Федерацією.

Раніше стало відомо, що директор ЦРУ Вільям Бернс у травні відвідав Китай для переговорів, аби підтримати зусилля Вашингтона, спрямовані на посиленні зв’язків з Пекіном.

До слова, Сполучені Штати разом із союзниками належним чином забезпечили Україну військовою допомогою для проведення контрнаступу. Таку оцінку під час брифінгу дав координатор зі стратегічних комунікацій Ради національної безпеки Білого дому Джон Кірбі.

 

Теги: США кібербезпека

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