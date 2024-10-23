Британія повідомила, скількох українських пілотів підготувала для польотів на F-16 (фото)

Британія підготувала 200 українських пілотів до польотів на F-16

Лондон випустив останніх пілотів за програмою підготовки RAF

Велика Британія підготувала 200 українських пілотів, які невдовзі будуть літати на західних винищувачах F-16. Про це заявив заступник міністра оборони Сполученого королівства Люк Поллард на своїй сторінці в соцмережі Х (Twitter).

«Чи знаєте ви, що Велика Британія вже підготувала 200 українських пілотів? Сьогодні (22 жовтня, – «Главком») я був присутній на випуску останніх пілотів за програмою підготовки RAF. Незабаром ці пілоти літатимуть на українських F-16», – сказав Поллард.

Британія підготувала 200 українських пілотів до польотів на F-16 фото: Royal Air Force/X

Заступник міністра також наголосив, Британія буде підтримувати Україну стільки, скільки буде необхідно.

Британія підготувала 200 українських пілотів до польотів на F-16 фото: Royal Air Force/X

Британія підготувала 200 українських пілотів до польотів на F-16 фото: Royal Air Force/X

На церемонії випуску також був присутній посол України у Великій Британії та колишній головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний. Він подякував британському уряду за постійну підтримку, завдяки якій «ми маємо шанс на перемогу».

Валерій Залужний взяв участь у випускній церемонії 3-ї когорти пілотів ВПС Збройних Сил України, яка відбулася на базі Королівських ВПС у Кренвеллі фото: Валерій Залужний/Telegram

Валерій Залужний взяв участь у випускній церемонії 3-ї когорти пілотів ВПС Збройних Сил України, яка відбулася на базі Королівських ВПС у Кренвеллі фото: Валерій Залужний/Telegram

Нагадаємо, що Україна отримає винищувачі F-16 від Норвегії, і перші шість літаків будуть доставлені найближчим часом.

Раніше Нідерланди дозволили Україні використовувати F-16 на території Росії.

До слова, The Wall Street Journal припускає, що Україні, ймовірно, не вдасться зібрати повну ескадрилью винищувачів F-16 до кінця року. Таку кількість літаків, за оцінками видання, Україна отримає у наступному році до весни або літа.