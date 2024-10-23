Головна Світ Політика
search button user button menu button

Британія повідомила, скількох українських пілотів підготувала для польотів на F-16 (фото)

Єлизавета Жабська
glavcom.ua
google social img telegram social img facebook social img
Британія повідомила, скількох українських пілотів підготувала для польотів на F-16 (фото)
Британія підготувала 200 українських пілотів до польотів на F-16
фото: Royal Air Force/X

Лондон випустив останніх пілотів за програмою підготовки RAF

Велика Британія підготувала 200 українських пілотів, які невдовзі будуть літати на західних винищувачах F-16. Про це заявив заступник міністра оборони Сполученого королівства Люк Поллард на своїй сторінці в соцмережі Х (Twitter).

«Чи знаєте ви, що Велика Британія вже підготувала 200 українських пілотів? Сьогодні (22 жовтня, – «Главком») я був присутній на випуску останніх пілотів за програмою підготовки RAF. Незабаром ці пілоти літатимуть на українських F-16», – сказав Поллард.

Британія підготувала 200 українських пілотів до польотів на F-16
Британія підготувала 200 українських пілотів до польотів на F-16
фото: Royal Air Force/X

Заступник міністра також наголосив, Британія буде підтримувати Україну стільки, скільки буде необхідно.

Британія підготувала 200 українських пілотів до польотів на F-16
Британія підготувала 200 українських пілотів до польотів на F-16
фото: Royal Air Force/X
Британія підготувала 200 українських пілотів до польотів на F-16
Британія підготувала 200 українських пілотів до польотів на F-16
фото: Royal Air Force/X

На церемонії випуску також був присутній посол України у Великій Британії та колишній головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний. Він подякував британському уряду за постійну підтримку, завдяки якій «ми маємо шанс на перемогу».

Валерій Залужний взяв участь у випускній церемонії 3-ї когорти пілотів ВПС Збройних Сил України, яка відбулася на базі Королівських ВПС у Кренвеллі
Валерій Залужний взяв участь у випускній церемонії 3-ї когорти пілотів ВПС Збройних Сил України, яка відбулася на базі Королівських ВПС у Кренвеллі
фото: Валерій Залужний/Telegram
Валерій Залужний взяв участь у випускній церемонії 3-ї когорти пілотів ВПС Збройних Сил України, яка відбулася на базі Королівських ВПС у Кренвеллі
Валерій Залужний взяв участь у випускній церемонії 3-ї когорти пілотів ВПС Збройних Сил України, яка відбулася на базі Королівських ВПС у Кренвеллі
фото: Валерій Залужний/Telegram

Нагадаємо, що Україна отримає винищувачі F-16 від Норвегії, і перші шість літаків будуть доставлені найближчим часом.

Раніше Нідерланди дозволили Україні використовувати F-16 на території Росії.

До слова, The Wall Street Journal припускає, що Україні, ймовірно, не вдасться зібрати повну ескадрилью винищувачів F-16 до кінця року. Таку кількість літаків, за оцінками видання, Україна отримає у наступному році до весни або літа.

Читайте також:

Теги: Велика Британія винищувач пілот літак Валерій Залужний

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Валерій Залужний нагадав про потребу втілення санкцій щодо Росії
Залужний пояснив, як західні партнери можуть допомогти Україні у війні
24 вересня, 17:07
Кір Стармер і Володимир Зеленський
Прем'єр Британії попередив про вирішальні тижні та місяці війни
26 вересня, 11:42
Металургійний завод Tata Steel у Порт-Толботі в Південному Уельсі припиняє свою роботу
Працював понад століття: у Британії зачиняється найбільший металургійний комбінат
2 жовтня, 13:48
Санкції ввели проти Evil Corp
США запровадили санкції проти російських хакерів
1 жовтня, 19:31
Політична кореспондентка телеканалу Sky News Бет Рігбі відмовилась від інтерв’ю з експрем’єром Великої Британії Борисом Джонсоном
У Британії скасували ще одне інтерв’ю з Джонсоном
4 жовтня, 23:20
Президент Володимир Зеленський та прем'єр-міністр Великої Британії Кір Стармер вітаються сходах будинку № 10 на Даунінг-стріт
Зеленський зустрівся зі Стармером у Лондоні
10 жовтня, 13:09
США вирішили переорієнтувати підхід до підготовки українських пілотів F-16
Українська ескадрилья F-16: The Wall Street Journal повідомила невтішні новини
17 жовтня, 09:51
Україна незабаром отримає літаки Mirage 2000
Коли Україна отримає перші літаки Mirage 2000? Заява МЗС Франції
19 жовтня, 12:57
Велика Британія і Німеччина об'єднуються в обороні
Британія та ФРН мають намір підписати «історичну» оборонну угоду – Times
21 жовтня, 09:38

Політика

Білл Гейтс змінив свою стратегію і вперше пожертвував кандидату у президенти США
Білл Гейтс змінив свою стратегію і вперше пожертвував кандидату у президенти США
Грузія відмовила у в'їзді чеському журналісту: деталі інциденту
Грузія відмовила у в'їзді чеському журналісту: деталі інциденту
Британія повідомила, скількох українських пілотів підготувала для польотів на F-16 (фото)
Британія повідомила, скількох українських пілотів підготувала для польотів на F-16 (фото)
Для Північної Кореї співпраця з РФ стає особливо важливою – Guardian
Для Північної Кореї співпраця з РФ стає особливо важливою – Guardian
Генсек ООН прибув до Росії на саміт БРІКС
Генсек ООН прибув до Росії на саміт БРІКС
Буданов розповів, що Північна Корея запросила в Росії в обмін на зброю і військо
Буданов розповів, що Північна Корея запросила в Росії в обмін на зброю і військо

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
206K
Перша жертва прокурорів-інвалідів
82K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 23 жовтня: ситуація на фронті
32K
Карта повітряних тривог України онлайн 23 жовтня 2024
25K
Нардепка підказала, за кого треба взятися після прокурорів із фейковою інвалідністю
14K
Буданов розповів, що Північна Корея запросила в Росії в обмін на зброю і військо
14K
Білий дім прокоментував саміт БРІКС в Росії

Новини

23 жовтня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Сьогодні, 00:05
Криза у Boeing та Intel є надзвичайною ситуацією для економіки США – WSJ
Вчора, 14:34
Хмарно та без опадів: прогноз погоди на 22 жовтня
Вчора, 07:25
22 жовтня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Вчора, 00:05
Карта бойових дій в Україні станом на 22 жовтня 2024 року
Вчора, 00:01
Масштабна повітряна тривога через зліт МіГ-31К тривала пів години
21 жовтня, 12:51

Прес-релізи

У Франкфурті презентували книгу «Майстерня брехні» про вплив російської пропаганди на хід війни в Україні
У Франкфурті презентували книгу «Майстерня брехні» про вплив російської пропаганди на хід війни в Україні
22 жовтня, 09:42
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2024, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua