Зеленський зустрівся зі Стармером у Лондоні
Далі Зеленський має продовжити дипломатичне турне Європою з візитами до Франції та Італії
У четвер, 10 жовтня, президент Володимир Зеленський прибув із візитом до Великої Британії. У Лондоні українській лідер зустрівся з прем'єр-міністром Кіром Стармером. Про це повідомляє BBC.
Зазначається, що до приїзду президента України на Даунінг-стріт була розстелена червона доріжка, а на сходах будинку № 10 два лідери потиснули один одному руки та обійнялися.
Крім цього, до Великої Британії прямує новопризначений генеральний секретар НАТО Марк Рютте. Він приєднається до переговорів зі Стармером і Зеленським, а потім проведе зустріч з прем’єр-міністром тет-а-тет.
За даними видання потім Зеленський має продовжити дипломатичне турне Європою з візитами до Франції та Італії.
Раніше повідомлялося, шо президент Володимир Зеленський прибуде з візитом до Лондона 10 жовтня – там заплановані зустрічі з прем’єр-міністром Великої Британії Кіром Стармером та генсекретарем НАТО Марком Рютте. За словами речника британського прем’єра, візит Зеленського збігається в часі з візитом Рютте до Лондона.
Учора, 9 жовтня український президент Володимир Зеленський провів зустріч із прем'єр-міністрами таких країн, як: Греція, Північна Македонія та Албанія. Під час зустрічі бул обговорено ряд важливих питань, які пов'язані зі співпрацею та двосторонніми відносинами.
Коментарі — 0