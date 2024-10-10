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Зеленський зустрівся зі Стармером у Лондоні

Ірина Міллер
glavcom.ua
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Зеленський зустрівся зі Стармером у Лондоні
Президент Володимир Зеленський та прем'єр-міністр Великої Британії Кір Стармер вітаються сходах будинку № 10 на Даунінг-стріт
фото: ЕРА

Далі Зеленський має продовжити дипломатичне турне Європою з візитами до Франції та Італії

У четвер, 10 жовтня, президент Володимир Зеленський прибув із візитом до Великої Британії. У Лондоні українській лідер зустрівся з прем'єр-міністром Кіром Стармером. Про це повідомляє BBC.

Зазначається, що до приїзду президента України на Даунінг-стріт була розстелена червона доріжка, а на сходах будинку № 10 два лідери потиснули один одному руки та обійнялися.

Крім цього, до Великої Британії прямує новопризначений генеральний секретар НАТО Марк Рютте. Він приєднається до переговорів зі Стармером і Зеленським, а потім проведе зустріч з прем’єр-міністром тет-а-тет.

За даними видання потім Зеленський має продовжити дипломатичне турне Європою з візитами до Франції та Італії.

Раніше повідомлялося, шо президент Володимир Зеленський прибуде з візитом до Лондона 10 жовтня – там заплановані зустрічі з прем’єр-міністром Великої Британії Кіром Стармером та генсекретарем НАТО Марком Рютте.  За словами речника британського прем’єра, візит Зеленського збігається в часі з візитом Рютте до Лондона.

Учора, 9 жовтня український президент Володимир Зеленський провів зустріч із прем'єр-міністрами таких країн, як: Греція, Північна Македонія та Албанія.  Під час зустрічі бул обговорено ряд важливих питань, які пов'язані зі співпрацею та двосторонніми відносинами.

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Теги: Велика Британія Україна Володимир Зеленський

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