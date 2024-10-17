Українська ескадрилья F-16: The Wall Street Journal повідомила невтішні новини

Україна швидше за все не матиме повної ескадрильї F-16 щонайбільше до весни чи літа наступного року

Україні ймовірно не вдасться зібрати повну ескадрилью винищувачів F-16 до кінця року. Таку кількість літаків Україна отримає у наступному році до весни або літа. Про це повідомляє The Wall Street Journal.

Видання зазначає, що Сполучені Штати Америки переорієнтовують свою підготовку українських пілотів F-16 з досвідчених льотчиків на молодших курсантів. Це рішення може на багато місяців змістити термін, коли Україна отримає повну ескадрилью літаків. Воно було ухвалене через нестачу досвідчених українських пілотів зі знанням англійської мови. Деякі чиновники також заявили, що США вважають, що молодші кадети будуть більш відкритими до західного навчання.

Навчання українських пілотів відбувається у трьох різних місцях: на базі Морріс в американському штаті Аризоні, на військовій авіабазі Данії в Скрідструпі, яку нещодавно закрили. За даними WSJ, наразі курси пройшли з десяток пілотів, 11 з них зараз літають в Україні. За словами західного чиновника, деякі пілоти, які почали навчання в Данії, не пройшли програму.

За даними джерел The Wall Street Journal, Україна швидше за все не матиме повної ескадрильї F-16 (20 літаків і 40 пілотів, які ними керуватимуть) щонайбільше до весни чи літа наступного року.

За словами особи, знайомої з програмою, вісім українських курсантів, які минулого року вивчали базові навички польоту на реактивному навчально-тренажерному літаку Alpha Jets у Франції, минулого місяця почали навчання на F-16 у Румунії. Ще вісім досвідчених пілотів зараз завершують навчання на F-16 в Аризоні та прибудуть в Україну на початку наступного року.

Нагадаємо, Україні треба щонайменше 200 винищувачів F-16 для встановлення паритету з росіянами у небі.

Як повідомлялося, підготовка нової групи українських пілотів на винищувачах F-16 розпочнеться після завершення мовного курсу, який є обов'язковою умовою для початку основного навчання.

До слова, данський міністр оборони Троельс Лунд Поульсен заявив, що до кінця цього року Україна отримає від Данії ще одну партію винищувачів F-16.

Раніше The New York Times із посиланням на ряд американських посадовців повідомляла, що у 2024 році Україна зможе використати на полі бою не більше десяти винищувачів F-16.