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Прем'єр Британії попередив про вирішальні тижні та місяці війни

Єлизавета Жабська
glavcom.ua
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Прем'єр Британії попередив про вирішальні тижні та місяці війни
Кір Стармер і Володимир Зеленський
фото: Офіс президента України

Стармер розповів про зустріч із Зеленським

Наступні тижні та місяці стануть вирішальними у війні в Україні. Про це заявив прем’єр-міністр Великої Британії Кір Стармер під час розмови з президентом Володимиром Зеленським, передає Офіс президента України.

Стармер мав зустріч із Зеленським і сказав, що її метою було обговорити виклики, із якими стикається Україна, та вкотре підтвердити непохитну підтримку держави.

«А також, щоб мати змогу обговорити, що ще має бути зроблено, тому що ці тижні й місяці стають вирішальними», – наголосив британський прем’єр.

Головними темами перемовин стали безпекова ситуація та зміцнення України, зокрема завдяки новій оборонній підтримці.

Стармер і Зеленський також приділили увагу реалізації двосторонньої безпекової угоди, імплементації Формули миру, підготовці до другого Саміту миру, співпраці в межах Україна–НАТО та прогресу в переговорах щодо підписання угоди про перехід до сильнішого та глибшого партнерства.

Зеленський подякував за ті рішучі кроки, які Британія зробила від самого початку повномасштабного вторгнення.

Нагадаємо, що, за даними The Guardian, Кір Стармер мав обговорити з Володимиром Зеленським ситуацію на фронті і, зокрема, питання щодо ударів ракетами Storm Shadow по Росії.

До відома, уряд Великої Британії не змінив своєї позиції щодо застосування українськими військовими ракети Storm Shadow для ударів по Росії.

Як повідомлялося,глава МЗС Великої Британії Девід Леммі заявив, що війна в Україні триватиме у 2026 році й далі. Наразі західні політики продовжують розглядати різні способи посилити підтримку української армії, зокрема і можливість зняття обмежень на завдання ударів углиб території Росії. Девід Леммі заявив, що тривають «делікатні переговори» з Білим домом щодо дозволу Україні використовувати ракети Storm Shadow в Росії. Леммі закликає до «сміливості» в поточних переговорах із США щодо цього питання.

Теги: війна Велика Британія Володимир Зеленський Україна

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